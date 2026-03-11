Informan sobre tratamiento a suscriptores de periódicos en Villa Clara (+Audio)

«Los suscriptores de “Granma” en febrero ya habían anticipado el pago de esa publicación que circulaba de lunes a sábado, o sea, 24 ó 25 ejemplares al mes; por tanto, serán compensados y no volverán a pagarla hasta julio», precisó Más Betancourt. Escuche sus declaraciones en el reporte en audio sobre el tratamiento a los suscriptores de periódicos en el territorio.

Como se ha informado, el Buró Político del Comité Central del Partido acordó modificar la edición impresa y circulación de los periódicos nacionales y provinciales, ante el recrudecimiento del bloqueo del gobierno estadounidense contra nuestro pueblo y el impacto en la disponibilidad de combustible provocado por la Orden Ejecutiva de esa administración, anunciada el pasado 29 de enero.

