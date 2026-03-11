CMHW
Foto: Ariel Cecilio Lemus

Informan sobre tratamiento a suscriptores de periódicos en Villa Clara (+Audio)

Abel Falcón Curí

Miércoles, 11 Marzo 2026 08:00

«Los suscriptores de “Vanguardia” y de la edición diaria de “Juventud Rebelde” tienen dos opciones: devolución del dinero que habían pagado por esas publicaciones, o recibir solo en el mes de marzo otros de los periódicos que se imprimen en el actual escenario cubano con una frecuencia semanal», informó Lázaro Más Betancourt, director de la Empresa de Correos en Villa Clara. 

«Los suscriptores de “Granma” en  febrero ya habían anticipado el pago de esa publicación que circulaba de lunes a sábado, o sea, 24 ó 25 ejemplares al mes; por tanto, serán compensados y no volverán a pagarla hasta julio», precisó Más Betancourt. Escuche sus declaraciones en el reporte en audio sobre el tratamiento a los suscriptores de periódicos en el territorio.

Como se ha informado, el Buró Político del Comité Central del Partido acordó modificar la edición impresa y circulación de los periódicos nacionales y provinciales, ante el recrudecimiento del bloqueo del gobierno estadounidense contra nuestro pueblo y el impacto en la disponibilidad de combustible provocado por la Orden Ejecutiva de esa administración, anunciada el pasado 29 de enero.

