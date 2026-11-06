Labores en la red hidráulica buscan mejorar servicio de agua en Santa Clara

Según el ingeniero Lizardo González Saavedra, delegado de los Recursos Hidráulicos en la provincia, «las manipulaciones se realizarán de manera planificada y ordenada, para afectar lo menos posible a la zona hospitalaria, el centro de la ciudad, Condado-Virginia, el Reparto José Martí y otros lugares que hoy tienen un servicio más regular y menos inestable, pese a los imprevistos provocados por el elevado déficit de electricidad».

Como fue informado, el suministro de agua desde Minerva-Ochoíta está muy limitado, porque solo funcionan tres de sus ocho equipos de bombeo, debido a la rotura de un componente de la pizarra eléctrica llamado arrancador suave, «sin solución por el momento», dijo González Saavedra.

Por ese motivo, afirmó «desde hace meses se han alargado los ciclos de entrega de agua en lugares de elevada densidad poblacional como Vigía, Escambray, Capiro- Santa Catalina, Sandino, los Camacho, Guamajal, Macuca, y otros que hasta ahora dependían exclusivamente de una conductora, muy deteriorada también por salideros, oscilaciones de voltaje y descargas y disparos eléctricos».

Y añadió el delegado de Recursos Hidráulicos en Villa Clara:

«Trasvasar agua hacia esas comunidades desde Palmarito y Agabama es por ahora la única alternativa para aliviar la crisis, junto a la supresión de salideros en la red, diversas maniobras operacionales y mantenimientos de válvulas, que se realizarán en los próximos días por parte de brigadas del Acueducto y de la empresa de reparación de obras hidráulicas».