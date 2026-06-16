Informan resultados del primer otorgamiento de plazas para el ingreso a la Educación Superior en Villa Clara

Este paso constituye un momento clave dentro del proceso de acceso a las universidades, pues garantiza que los aspirantes conozcan de manera transparente y organizada las oportunidades que se les han otorgado en función de sus resultados y las vías de ingreso establecidas.

Aquellos estudiantes que no obtuvieron plazas en este primer otorgamiento deberán llenar boletas en sus respectivos preuniversitarios. Este procedimiento se realizará teniendo en cuenta el Plan de plazas para el próximo procesamiento (reoferta), lo que abre nuevas posibilidades de acceso y asegura que ningún aspirante quede sin opciones dentro del proceso.

La Comisión de Ingreso Provincial reitera su compromiso con la transparencia y la organización en cada etapa del proceso, garantizando que todos los jóvenes tengan acceso a la información y a las oportunidades que ofrece la Educación Superior en Villa Clara.

La información puede consultarse por cada vía de ingreso, garantizando transparencia y acceso para todos los aspirantes.

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