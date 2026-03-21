Informan atraso en entrega de declaración jurada en Santa Clara

Guerra Villavicencio explicó que, a pesar del apoyo de estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, los porcentajes de entrega son bajos.

En el caso del impuesto sobre utilidades, cuyo plazo vence el 31 de marzo, solo se alcanza el 69,60 %, con 157 empresas que aún no han presentado su declaración.

En cuanto a las personas naturales, que incluye a trabajadores por cuenta propia, artistas y comunicadores, el acumulado es del 36,7 %, con un total de 8 mil 723 contribuyentes pendientes. Mientras tanto, la declaración correspondiente al sector agropecuario se encuentra al 43,20 %, con 242 campesinos sin declarar.

La funcionaria recordó que quienes no presenten su declaración después de esa fecha se harán acreedores a multas establecidas por el decreto 308, las cuales, en el caso de las personas naturales, ascienden hasta los 20 mil pesos.

Asimismo, precisó que los contribuyentes que se encuentren fuera del país pueden realizar el trámite por vías electrónicas, siempre que cuenten con firma digital.

Guerra Villavicencio hizo un llamado a los delegados de los consejos populares y organismos rectores a involucrarse en esta tarea, dada la importancia de estos ingresos para el país, afectado por el actual déficit fiscal.