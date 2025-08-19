Informa BPA en Villa Clara sobre el pago a jubilados a partir de este miércoles (+Audio)

Así lo dijo la subdirectora del BPA en Villa Clara, María Teresa Gómez Noa.

La funcionaria informó que a partir de este mes se pagará a partir de la fecha de nacimiento y no por grupos según el rango de importe monetario.

La subdirectora del Banco Popular de Ahorro en Villa Clara aseguró que ya cuentan con el efectivo necesario tanto en sus sucursales como en cajas de ahorro y otros anexos.

Aclaró que no habrá límites, pues «cada jubilado podrá cobrar el ciento por ciento de su pensión incrementada y habrá personal especializado para orientarlos y asesorarlos en cada dependencia y cajeros automáticos».

Y añadió: «No debe existir preocupación, si el jubilado no logra asistir el día programado tiene el derecho a cobrar durante todos los días de pago».

Otros detalles en el reporte de audio.

En el caso de BANDEC, de acuerdo con el parte oficial, el pago a los jubilados también se iniciará este miércoles 20 de agosto, pero no habrá cambios: se mantiene el calendario de cobro por grupos según el rango de importe monetario.