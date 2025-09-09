Inauguran en Villa Clara curso de técnico medio en Derecho Judicial

La ceremonia de apertura tuvo lugar en el Tribunal Provincial de Villa Clara, donde se desarrollará la docencia y estuvo presidida por Irail Trujillo Álvarez, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial; Yamilé Herrera Alfonso, directora de Educación en el territorio; Yorjenis Carvajal Torres, subdirector seneral del IPI “Lázaro Cárdenas”, el Consejo de Gobierno del Tribunal Provincial Popular Villa Clara y su presidenta, la MSc. Lisandra Isabel Molina Trinidad.



La preparación estará a cargo de jueces especialistas, quienes impartirán los conocimientos prácticos y teóricos necesarios para la aplicación del derecho en el sistema judicial.



José Ramón González Guadarrama, juez jubilado y comunicador organizacional en el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, explicó que para optar por una de estas plazas, los aspirantes deben concluir primero el noveno grado con un promedio académico superior a 85 puntos.



De igual manera se prevé que la formación de los estudiantes sea integral, a partir de la combinación de las asignaturas de la enseñanza general con materias técnicas altamente especializadas.



La base general, que incluye Literatura y Lengua, Matemática, Historia, Cultura Política, Idioma Extranjero, Preparación Ciudadana para la Defensa, Educación Física y Cultura Artística, estará a cargo del claustro de profesores del Instituto Politécnico Industrial “Lázaro Cárdenas”.



Por su parte, la formación jurídica comprenderá módulos esenciales como: Nociones de Teoría del Derecho, Derecho Judicial, Derecho Sustantivo, Instituciones Básicas del Derecho Procesal, Derecho Constitucional y Derecho Procesal.



El programa no solo ofrece una salida laboral inmediata, sino también una proyección académica superior. Aquellos alumnos que culminen el curso con Título de Oro tendrán la posibilidad de continuar sus estudios y realizar directamente la Licenciatura en Derecho en la modalidad de cursos por encuentros en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas.



Esta iniciativa representa un paso significativo en la capacitación de los profesionales del derecho, y garantiza la preparación de quienes serán responsables de apoyar la administración de justicia en la nación cubana.