Impulsan en Villa Clara reparación de viales de interés nacional

A propósito, José Antonio Valeriano Fariñas, director general de la ECOING 25 en Villa Clara, destacó las potencialidades de esta empresa de obras ingenieras, involucrada actualmente en el proyecto y que, además, incide en siete provincias del país.

«Nuestro propósito es impulsar lo más que se pueda el programa Imagen de Villa Clara antes de que finalice el año», afirmó también Pedro Julio González León, director provincial de vialidad en la provincia.

El amplio plan de reparación y mantenimiento beneficiará a importantes viales villaclareños antes de que finalice el año.