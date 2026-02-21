Impulsa Villa Clara su red de salud con energía solar fotovoltaica (+Audio)

La Dra. Leidy Saraí Rodríguez Hernández, directora general de Salud en el territorio, informó a nuestra emisora que ya se encuentran en fase de instalación sistemas de paneles solares en 37 policlínicos de la geografía villaclareña.

«Estos 37 policlínicos darán vitalidad a los servicios de urgencia y emergencia, que no paran y trabajan las 24 horas; podremos mantenerlos con la sostenibilidad de estos sistemas», explicó.

La medida no solo garantiza la operatividad ininterrumpida en estos centros, sino que sienta las bases para una segunda etapa donde se continuará respaldando a otras entidades del sector.

Esta iniciativa se extiende más allá de la atención primaria, pues la directora destacó que la asistencia social también recibirá un alivio significativo.

«Vamos a respaldar casas de abuelos, hogares de ancianos y hogares maternos; allí tenemos la mayor parte asistencial de la provincia», precisó.

A esto se suma la protección para los consultorios médicos con horario extendido. «También tenemos consultorios que prestan servicios de urgencia 24 horas y van a quedar respaldados», añadió.

En este esfuerzo, la colaboración del sector tabacalero ha sido clave; Antonio Subí Pérez, director de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco La Estrella en Villa Clara, destacó el gesto humano de los productores, quienes decidieron donar equipos fotovoltaicos para la causa.

«Cada uno de los productores decidió de forma oportuna donar el equipo; el compromiso humano de estos muchachos es increíble y merecen el reconocimiento del pueblo villaclareño y de las autoridades. Siempre han estado prestos a cumplir con las misiones que satisfacen a nuestro pueblo», expresó.

Sobre estos sistemas, la doctora Rodríguez Hernández detalló que se trata de kits más pequeños, de aproximadamente dos kilovatios, ideales para centros de bajo consumo, pero con necesidades de operación continua.

«Perfectamente van a dar sostenibilidad las 24 horas a cualquiera de estos sistemas», aseguró.

Por último, la funcionaria subrayó que los grandes hospitales provinciales mantienen su protección energética a nivel de país; sin embargo, la nueva tecnología permitirá reforzar áreas hasta ahora vulnerables.

«Vamos a proteger dos de nuestros hospitalarias: el Pediátrico, en su área de Salud Mental, que está fuera de la hospitalización y no tenía respaldo; y el área de hospitalización de pacientes crónicos del Hospital Psiquiátrico; de igual manera, el Hospital Aurora Rivero de Corralillo también estará respaldado por estos sistemas fotovoltaicos».

Con esta iniciativa, Villa Clara avanza hacia un modelo de salud más resiliente, asegurando que la atención al pueblo no se detenga, incluso ante contingencias energéticas.