CMHW
Implementan medidas en sistema bancario financiero para mantener vitalidad de los servicios en Villa Clara
Fotos: Enma Rodríguez Aguilera.

Implementan medidas en sistema bancario y financiero para mantener vitalidad de los servicios en Villa Clara

Abel Falcón Curí

Viernes, 13 Febrero 2026 08:36

Representantes del sistema bancario y financiero en Villa Clara comparecen en cadena provincial de Radio para informar las acciones que implementan a fin de mantener la vitalidad de los servicios en el territorio.

Representantes del Banco Popular de Ahorro (BPA), el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), y la Oficina de Administración Tributaria (ONAT), explicaron que, ante la actual situación energética, se han implementado un grupo de medidas para garantizar la prestación de los servicios.

Como se ha informado, las sucursales bancarias de la provincia han reajustado el horario de atención desde este 12 de febrero, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Los sábados laborarán entre las 9:00 a. m. a 12:00 m.

Fotos: Enma Rodríguez Aguilera.
Fotos: Enma Rodríguez Aguilera.

Noticia en construcción