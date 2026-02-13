Implementan medidas en sistema bancario y financiero para mantener vitalidad de los servicios en Villa Clara

Representantes del Banco Popular de Ahorro (BPA), el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), y la Oficina de Administración Tributaria (ONAT), explicaron que, ante la actual situación energética, se han implementado un grupo de medidas para garantizar la prestación de los servicios.

Como se ha informado, las sucursales bancarias de la provincia han reajustado el horario de atención desde este 12 de febrero, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Los sábados laborarán entre las 9:00 a. m. a 12:00 m.

Fotos: Enma Rodríguez Aguilera.

