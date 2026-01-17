Honor y gloria a los caídos (+Audio y Fotos)

Los villaclareños recordaron con dolor a los 32 gigantes que murieron en el inhumano e injusto ataque norteamericano. Patentizaron la letra de la canción, a los héroes se les recuerda sin llanto, porque no han muerto al final, viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar.

El Coronel Demetrio Valdivia Sosa, jefe de la sección política de la región militar y el Teniente Coronel Rainel Milián Zamora, segundo jefe del Organismo Político del Minint en Villa Clara, expresaron el sentir del órgano militar en el territorio.

Diamela López Valdés, primera secretaria del Partido en Santa Clara, reconoció a los hombres y mujeres de la tierra de Marta Abreu y Ernesto Che Guevara, que no se detuvieron un solo minuto y acudieron a la peregrinación para decir Honor y Gloria a los caídos.

Miles de trabajadores desde horas tempranas dijeron sí a la solidaridad entre los pueblos de América y el mundo. Participaron en las guardias de honor junto a las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia y la ciudad de Santa Clara.

Por su parte, Justo Rodríguez Gatorno, director de la Empresa Electromecánica en Villa Clara, centro vanguardia nacional por 15 años consecutivos, el más integral, sede del acto por el 87 aniversario de la CTC al centro del país, ratificó la convicción de los revolucionarios cubanos, de no claudicar, de mantener los ideales martianos y fidelistas.

Denise Hernández Delgado, miembro del Buró Municipal de la UJC y profesora de Formatur la escuela de Hotelería y Turismo de Villa Clara Alberto Delgado Delgado, manifestó que ante esta agresión, que no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia continua de injerencia, el papel concreto de la juventud en la defensa de la Patria grande y en apoyo a Venezuela es decisivo.

Los villaclareños en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes, rindieron tributo e imaginaron el futuro que los 32 mártires soñaron: una América unida, soberana, justa.

La muerte de los valerosos compatriotas no será en vano. Como diría José Martí: «La muerte no es verdad, cuando se ha cumplido bien la obra de la vida».

En la geografía central se escuchó el ¡Hasta siempre a los héroes de Cuba y del continente! Los Vivas a la solidaridad y a la patria libre!