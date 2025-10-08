Homenaje al Che Guevara en Villa Clara

En este día de evocación y homenaje, los estudiantes ingresaron formalmente a la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), asumiendo el compromiso bajo la consigna: «Pioneros por el comunismo: seremos como el Che».

Con la presencia de las máximas autoridades del territorio y como gesto de permanente homenaje, se realizó el histórico cambio de flores en el Mausoleo que guarda los restos del Guerrillero Heroico y sus compañeros de lucha.

El acto reafirmó que el legado del Che sigue inspirando a las nuevas generaciones cada día.

Con información de Amalia Rodríguez Ramírez, Vanguardia.