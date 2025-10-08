CMHW
Fotos tomadas de la redes sociales X y Facebook.

Homenaje al Che Guevara en Villa Clara

En la Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara, de Santa Clara, como en toda Cuba, alumnos que cursan el primer grado en la enseñanza primaria recibieron este miércoles su pañoleta azul. 

En este día de evocación y homenaje, los estudiantes ingresaron formalmente a la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), asumiendo el compromiso bajo la consigna: «Pioneros por el comunismo: seremos como el Che».

Con la presencia de las máximas autoridades del territorio y como gesto de permanente homenaje, se realizó el histórico cambio de flores en el Mausoleo que guarda los restos del Guerrillero Heroico y sus compañeros de lucha.

El acto reafirmó que el legado del Che sigue inspirando a las nuevas generaciones cada día.

Con información de Amalia Rodríguez Ramírez, Vanguardia.