Homenaje a los mártires del 9 de abril en Sagua la Grande

Los pioneros realizaron la toma simbólica de la Terminal de Ómnibus, lugar donde aquel 9 de abril ofrendaron sus vidas valiosos jóvenes sagüeros y a cuya rememoración acudieron Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, así como el vicegobernador Noel Chinea Pérez y otros invitados.

Las palabras centrales del acto fueron pronunciadas por Yoany Aguilar Sierra, máxima autoridad política del municipio, quien resaltó la valentía de aquellos jóvenes que con su sangre abonaron el camino que abrió paso al triunfo definitivo de la Revolución.

Tras culminar el acto, transcurrió la peregrinación al cementerio local, una tradición iniciada por el Comandante Camilo Cienfuegos, en su visita a la ciudad el 28 de junio de 1959. La primera secretaria del Partido en Villa Clara, Susely Morfa, intercambió con combatientes que conformaron el comando de la milicia urbana del M-26-7 en la Villa del Undoso.

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