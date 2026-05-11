Homenaje a las madres villaclareñas en su día

La comitiva estuvo integrada por Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en Villa Clara; Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia, y Diamela López Valdés, primera secretaria del partido en Santa Clara.

El primer punto del periplo fue la la casa de Marta Anido Gómez-Lubián, una madre que representa la cultura y la historia de la urbe capital.



Además visitaron el hogar de Ernestina Trimiño, cantante y fundadora del Quinteto Criollo, voz indiscutible de la música campesina en Villa Clara. Como también es Caridad González, o la abuela, como se le conoce en el mundo de la literatura, una poetisa q a pesar de su edad, siempre busca nuevas formas de contar sus historias.