Homenaje a Fidel desde Villa Clara (+Audio)

«Nosotros vamos a tener la oportunidad, desde bien temprano en la mañana, de participar en la ceremonia de cambio de flores ante el nicho del Comandante Ernesto Che Guevara y su Destacamento de Refuerzo, como los llamara el propio Fidel cuando recibió los retos de ese primer grupo de combatientes, el 17 de octubre de 1997; es un pase de lista, es la ratificación, junto con una flor, de todos nuestros compromisos de seguir luchando», explica Reday.

El director del Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara, de Villa Clara, evoca la trascendencia del Memorial, la honda significación de este altar sagrado de la Patria al que más de una vez regresó Fidel.

«Resulta inolvidable aquella madrugada del 30 de noviembre de 2016, cuando llegaron las cenizas del líder de la Revolución Cubana en su viaje a la inmortalidad. Dice el poeta que, durante toda esa noche, conversaron los Comandantes, estamos seguro que su legado y sus enseñanzas, permanecen en los hombres y mujeres que siempre vienen a su encuentro en esta emblemática tribuna».

Este 13 de agosto, el Consejo Electoral Nacional también participará del homenaje al Comandante en Jefe desde la plaza el centro de Cuba que lleva el nombre de su entrañable amigo Ernesto Che Guevara. Durante la jornada, tendrá lugar la presentación del libro Garantes de la Democracia Socialista.

A la presentación del volumen asistirá una representación de los Consejos Electorales Provinciales de Camagüey Ciego de Ávila, Sancti Spíritus Cienfuegos y Villa Clara.

La amplia jornada de Homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro desde Villa Clara incluirá la tradicional ceremonia de cambio de flores ante el nicho de su entrañable hermano Ernesto Che Guevara y sus compañeros de lucha.