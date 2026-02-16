GET Centro: 31 años conectando el turismo y la tecnología

Su misión es tan amplia como vital: garantizar que todos los sistemas de software, hardware y transmisión de datos funcionen 24 horas, los 365 días del año, en los hoteles e instalaciones del MINTUR en Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus.

Lenier Alemán Hurtado, director de la UEB GET Centro, asegura que la empresa de Empresa de Servicios Informáticos Especializados labora en la geografía central cubana con una plantilla de 25 trabajadores, organizados en cuatro brigadas, para asegurar que nada detenga la conectividad.

Pero más allá del mantenimiento GET Centro posee más de 12 sistemas informáticos que organizan y sostienen la hotelería cubana. «Hablamos de soluciones de gestión contable, control de útiles, administración de habitaciones... y entre sus productos insignia destaca el sistema Zoom PMS, una plataforma propia que gestiona todo el front de los hoteles, desde la reserva hasta la salida del cliente», aseguró Alemán Hurtado.

En tiempos donde estar conectados es una prioridad, la entidad garantiza que en todos los hoteles de cuatro y cinco estrellas del territorio central exista cobertura WiFi al 100% en sus áreas.

Las instalaciones de menor categoría también disponen de zonas comunes con acceso inalámbrico, un servicio que los visitantes extranjeros valoran como indicador de satisfacción con el destino.

La capacidad de adaptación de esta empresa posibilita sortear las limitaciones de financiamiento que afectan al sector, que desde hace más de dos años apuesta por el encadenamiento productivo.

Desde hace más de dos años, mantiene una alianza estratégica con la Mipyme estatal Inma360, que le facilita el acceso a partes y piezas de equipos informáticos, que durante años estuvieron deprimidas. Gracias a este vínculo, hoy pueden resolver interrupciones y mantener operativos los servicios.

Pero la visión de los trabajadores de GET Centro va más allá de ofrecer prestaciones al sector estatal. Su director confirma que ya han contratado a más de ocho Mipymes privadas, que hoy utilizan sus sistemas de gestión. Una apertura que diversifica sus ingresos y democratiza el acceso a la tecnología.

En el complejo contexto económico que vive la Isla, la empresa se reajusta sin pausa. Lenier Alemán, aclara que el turismo en Villa Clara no puede detenerse por falta de asistencia técnica. Por eso, han potenciado el acceso remoto a los sistemas, en aras de que la mayoría de las incidencias se resuelvan.

Lo prioritario, subraya, es mantener los servicios de transmisión de datos. Porque de ellos depende no solo el internet del cliente, sino la conectividad y las comunicaciones vitales de cada instalación turística.

Este 16 febrero, cuando la Empresa de Servicios Informáticos GET CENTRO arriba a sus 31 años, en Villa Clara los festejos congratulan a la entidad con la convicción de que la tecnología deviene pilar fundamental del desarrollo.

Detrás de cada sistema que funciona, cada habitación que se reserva y de los turistas que se conectan a Internet, yace el trabajo silencioso y experto de sus 25 trabajadores. Ellos, ingenieros anónimos, facilitan con éxito ya por más de tres décadas, con soluciones electrónicas, la experiencia turística al centro de Cuba.