Geominera del Centro avanza en transformación de su matriz energética

De acuerdo con el director general Jorge Antonio Hernández Pavón, en medio de la crisis energética que azota al país, esta empresa estatal ha decidido jugar una partida difícil, y con ese propósito se han destinado importantes esfuerzos en los últimos meses para minimizar el consumo de portadores energéticos provenientes de combustibles fósiles.

Según la información, al cierre de mayo quedaban instalados en el Complejo de Maleza, la Geominera del Centro, 21 kilowatts de energía renovable con sistemas de paneles fotovoltaicos. Recibieron este servicio las Unidades Empresariales de Base (UEB) Geotecnología, Logística, el Laboratorio Central y la Dirección, garantizando la vitalidad de sus instalaciones, lo cual se extenderá gradualmente el resto de las áreas, incluidos los municipios.

Jorge Antonio Hernández Pavón, director general, evalúa asuntos vitales para el avance de la entidad. Foto del autor.

En esta carrera contra el petróleo se trata, dijo Pavón, de cumplir con una urgencia del país para enfrentar la crisis energética, sin renunciar a los compromisos pactados para el 2026, tienen por delante un camino bien difícil, de persistentes restricciones.

Aseguró que la Geominera del Centro, responsabilizada con la fabricación de carbonato de calcio, zeolita, piensos, fertilizantes, áridos y otros productos vitales para el desarrollo de la economía, está constituida por colectivos comprometidos con la actividad que realizan, demostrando que en momentos difíciles se crecen ante las adversidades y no se rinden.