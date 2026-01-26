Frutas Selectas en Villa Clara en la élite del país 

En el año del centenario de Fidel, la Unidad Empresarial de Base de Frutas Selectas en Villa Clara se mantiene en la élite del país, como digno homenaje a su insigne fundador, lo cual fue avalado por los excelentes resultados de su gestión, reconocidos por la dirección nacional durante su reunión de balance anual.

En tan adverso escenario en que la escasez de combustible dificulta la transportación de mercancías, su colectivo, Vanguardia Nacional, fue capaz de realizar ventas por 488 millones de pesos, para el 120 por ciento del plan, con utilidades superiores a los 40 millones de pesos, y un salario promedio que supera los 18 mil pesos mensuales.

Con voluntad de acero se empeñaron en acopiar más de 1200 toneladas de diversos productos de alta calidad, con la vista enfocada de manera permanente en la satisfacción de los clientes.

Mermas por debajo de lo permitido, selección rigurosa de los productos para el turismo y su beneficio, descargue rápido, reducción del gasto de los portadores energéticos, aprovechamiento de la capacidad de frío de 120 toneladas, diez controles sin deficiencias, cero accidentes laborales, acreditan su ejecutoria.

Todo lo anterior fue exaltado por William Díaz Dueñas, director nacional de Frutas Selectas, pero dijo que el énfasis principal hay que ponerlo este año en la generación de divisas para asegurar el funcionamiento, porque solo se podrá disponer de lo que sean capaces de generar.

«Ustedes son ejemplo para Cuba de voluntad para cumplir los planes, y tienen condiciones para continuar creciendo y seguir incrementando los salarios pero para eso tienen que asumir que su tarea principal es buscar divisas», reiteró Díaz Dueñas.

El productor Germán Broche, presente en el balance, señaló que existen muchas oportunidades para exportar, desde frijoles, garbanzo, ñame, hasta ajo y guayaba, muy demandados por un mercado tan cercano como el de Jamaica.

Durante la reunión de balance anual de Frutas Selectas en Villa Clara, colectivo que conduce Ulises García, fueron estimulados los trabajadores con mejores resultados en las diferentes áreas.