Firma el MINTUR en Villa Clara convenio de trabajo con Asociación de Cubana de Comunicadores Sociales

La iniciativa fortalece la creación de alianzas estratégicas para el avance del gremio, en áreas claves como la capacitación, la superación profesional, la investigación científica y la innovación.

Nélida Esther Álvarez García, presidenta de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales en Villa Clara, reconoció que los integrantes del ministerio del turismo en la provincia se hallan a la vanguardia en la aplicación de la ley de comunicación, que transversaliza todas las esferas de la sociedad.

Regla Dayamí Armenteros Mesa, delegada del Turismo en la provincia, aseguró que la colaboración entre ambos sectores se ubica como pilar estratégico de la gestión de Gobierno.

Sobre temas fundamentales para el avance del gremio al centro de Cuba reflexionaron los presentes, integrantes de distintas ramas del conocimiento, que aportan soluciones y recomendaciones a los decisores.

La gestión de proyectos del turismo villaclareño, los avances de la transformación digital en el territorio, las necesarias alianzas con los diferentes actores de la economía y la consolidación de espacios conjuntos con la academia resultaron algunas de las aristas abordadas.

La Doctora en Ciencias Vivian Martínez de la Vega, directora de la Unidad de Desarrollo e Innovación del Turismo en Villa Clara, enfatizó que los resultados que hasta la fecha exhibe el gremio devienen logro colectivo, debido a la impronta de expertos y especialistas en la búsqueda de soluciones.