Fiesta tabacalera del verano en Villa Clara (+Audio)

No se trata de una simple actividad festiva, en ella los vegueros y sus familias comparten sus resultados productivos con los cultivadores de la música campesina, los mariachis y el arte repentista de los maestros Eduardo Cruz y José Manuel Silverio, y se reconocen a los más destacados.

En esta propia actividad, el veguero Noel Rolando Benítez, de Remedios, recibió un certificado de manos de Sonia Delgado Lara, integrante del secretariado nacional del Sindicato del ramo, por haber logrado más de 200 toneladas en la última cosecha.

Antonio Subí Pérez, director general de la Empresa de Acopio y Beneficio del tabaco La Estrella que ahora atiende también el cultivo en la hermana provincia de Cienfuegos, destacó que hace exactamente un año Anry González se inició como veguero, construyó la presa, la casa de curación y sembró 14 hectáreas de tabaco, y en su primera vega alcanzó el extraordinario rendimiento de 1,2 toneladas por hectárea.

Anry, antes de convertirse en veguero, había probado su valía en los frutales y cultivos varios en general, ha sido uno de los grandes productores porcinos de la provincia y además un ganadero que entrega más de 40 mil litros de leche al año.

Se trata de una familia íntegramente dedicada a sacarle frutos a la tierra, desde su padre, el veterano Macho González, que sigue trabajando con más de 80 años, su esposa que atiende la casa de cura controlada y hasta su pequeña hija, que lo mismo deshija que vela porque se cumpla el marco de plantación en la siembra del tabaco.

Próximamente compartiremos las entrevistas con Jorge Luis Pereira, promotor de la iniciativa del verano en la familia tabacalera, y con el destacado productor Anry González Plasencia.