Fidel y su legado (+Audio)

A propósito, CMHW transmite el testimonio del Doctor en Ciencias Eduardo Torres Cuevas, quien fuera presidente de la Academia de la Historia de Cuba, director de la Oficina del Programa Martiano y presidente de la Sociedad Cultural José Martí y quien falleció en la madrugada de este 31 de agosto.

Este trabajo está recogido por el periodista Alexander Jiménez Díaz, bajo el título "Fidel y su legado" y ganó el Premio Especial "Orlando Castellanos" 2023, que otorga Radio Habana Cuba, en el Festival Nacional de la Radio cubana, celebrado en Holguín, en la categoría Legado de Fidel Castro.

