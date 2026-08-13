Fidel vivo en la melodía de quienes no se rinden

Artistas, intelectuales, el pueblo de la ciudad de Marta y del Che, reverenció la presencia eterna del caguairán invencible entre canciones, poemas y la épica batalla que nos ha traído hasta aquí.

La integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, presidieron la velada.

Bailarines del grupo Corazón de América, interpretaron el performance «Manos Pintadas» al ritmo de La Bella Cubana de José White, mientras la Orquesta de Cámara Rubén Urribarres, interpretó La comparsa de Ernesto Lecuona.

Durante la gala por el cumpleaños de Fidel en Villa Clara, se reconocieron a organismos, empresas estatales, y de formas de gestión no estatal, que, desafiando el actual contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo, han contribuido con su esfuerzo y entrega a transformar instituciones vitales, centros de atención social, parques y comunidades.

La evocación villaclareña al Guerrillero del tiempo, concluyó con la actuación del Quinteto Criollo y el clásico «En eso llegó Fidel», coreado por los asistentes al pórtico principal de la Biblioteca Provincial Martí, desde donde el 6 de enero de 1959 se dirijó a los santaclareños, era el triunfo de su Revolución, era la Caravana de la Libertad y el corazón inmenso de su líder para todos los tiempos.