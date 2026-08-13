Fidel, presencia eterna en Villa Clara

La integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González, la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas y Hermes Germán Aguilera Pérez, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en esta central geografía, presidieron el acto en el cual estuvieron presentes los muchachos y muchachas que protagonizan la Ruta Juvenil Centenaria.

Para la mayor Yanisleydi de la Caridad Darias Marrero, defender la obra del líder de la Revolución, será siempre la misión más sagrada y a la vez hermosa, aseguró en declaraciones exclusivas a nuestra emisora: «yo siempre digo que escuchar la voz de Fidel estremece el corazón, jamás fallaremos al joven corajudo que asaltó el Moncada».

«Vemos a Fidel como al hombre capaz de vencer imposibles, encontrar su legado en su liderazgo, en su humildad y en sus ideas significa crecer como seres humanos», explicó Lisvany Martín Rodríguez, secretario general del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas en la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas.

«Tenemos el privilegio de formar parte de la generación del centenario del Comandante en Jefe, es ese nuestro mayor compromiso», finalizó.