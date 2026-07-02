Fidel entre nosotros, cien años de un legado (+Audio)

Fidel Castro fue el gran gestor y protagonista de la historia, bebía en la savia de nuestras páginas para entender y defender nuestras raíces las auténticas de la nación, y construir el futuro.

Con ese precepto en Villa Clara se festejó el Día del historiador cubano con el Taller “Fidel entre nosotros, cien años de un legado”.

En el encuentro, que propició un profundo debate sobre el difícil contexto que vive Cuba hoy, investigadores del tema analizaron desde diversas aristas la impronta del Comandante en Jefe, un ideario imprescindible para entender las realidades del mundo que él avizoró, como expresó la Doctora en Ciencias Ileana Echeverría Aldama, profesora de la sede pedagógica Félix Varela de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.

Historiadores villaclareños destacan impronta del legado de Fidel. Fotos de la autora

“Fidel advirtió en el 2007 que en el futuro sobrevendrían guerras para asegurar suministros de petróleo y gas, lo cual colocará a la especie humana al borde del holocausto mundial; hoy nos enfrentamos a esa dura realidad, es la disyuntiva entre la guerra y la paz, sin paz no hay desarrollo, no hay mejoramiento humano, no hay futuro, nadie puede pensar que una agresión militar de Estados Unidos resolvería los problemas de nuestro país, ha quedado demostrado que las intervenciones militares de esa nación dejan más pobreza, muertes, destrucción. ¿En qué mundo estamos viviendo, entonces? En ese que describió Fidel”, dijo la experta.

El legado de Fidel en cada etapa de su vida de revolucionario, hasta el triunfo del primero de enero de 1959, y su impronta como líder político, no solo de nuestro país, sino de la América y el mundo, así como su espíritu internacionalista, su humanismo y capacidad de encontrar soluciones ante cada problema fueron otros aspectos abordados.

Precisamente el Doctor en Ciencias José Ramón Ruiz Hernández, de la Universidad Médica de Villa Clara se refirió al legado de Fidel en los sectores sociales y de manera particular, en la salud pública. “Él fue el salubrista mayor, hoy, en condiciones muy duras, debemos preservar esas enseñanzas de construir un sistema de salud universal, al alcance de todos los cubanos, hay que proteger a los vulnerables, hay que defender el concepto de Fidel en torno a la homogeneidad social”, consideró.

El empeño de salvaguardar la unidad de pensamiento y de acción que promovió Fidel como el mejor discípulo de José Martí, el compromiso histórico y el llamado a defender en estos tiempos complejos la obra del Comandante en Jefe fueron, además, puntos de la agenda de debates del taller.

Historiadores villaclareños destacan impronta del legado de Fidel. Fotos de la autora

Asimismo, se recordaron momentos trascendentes de sus visitas en Villa Clara como el 30 de septiembre de 1996, cuando en solo horas se movilizaron miles de villaclareños en la Plaza del Che y aquel cartel símbolo que portaba una mujer con una idea: Fidel, habla, te necesito. Y es que todavía lo necesitamos, expresó una joven historiadora.

La Máster en Ciencias Alicia Acosta Olalde, de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas convocó a preservar más vivos que nunca en estos tiempos difíciles las enseñanzas del Comandante en Jefe, “hay que cambiar, pero mantener una esencia, mantener los principios que nos han traído hasta aquí”, consideró.

Es preciso salvaguardar el papel de la historia como fuerza motriz para seguir haciendo por Cuba, convertir a Fidel en inspiración de todo lo que se hace, dijeron los profesores en el coloquio, una idea suscrita por la Máster en Ciencias Arelis María Pérez Ruíz, Presidenta de la filial Villa Clara de la Unión de Historiadores de Cuba, quien señaló que “es necesario resaltar la vigencia del pensamiento de Fidel, su humanismo, sus entrega a una causa, de ahí que es muy importante promover espacios en escuelas, comunidades, para transmitir estas ideas, especialmente a las nuevas generaciones, así transformamos la realidad que nos rodea, y podemos enriquecernos como historiadores, llevar nuestros conocimientos a la sociedad, y que el pensamiento de Fidel esté en las raíces de nuestra patria, de nuestra identidad como nación”, consideró.

En el evento se rindió tributo a la profesora Zoraida Maura, fundadora y presidenta de honor de la filial de la Unión de Historiadores en Villa Clara, recientemente fallecida, y fueron entregados reconocimientos provinciales a Andy Guerra y Amanda Pérez Lascaiba, destacados integrantes de la asociación, además de distinguir las secciones de base de Placetas, Caibarién y el Museo Provincial.

Historiadores villaclareños destacan impronta del legado de Fidel. Fotos de la autora

También se presentó una muestra de las colecciones de la institución, entre ellas, la toga utilizada por Fidel en su primera autodefensa en la audiencia de Las Villas, así como objetos que fueron obsequiados a Fidel en toda su vida y que él decidió entregarlos a los museos del país en una colección llamada Tesoros del Pueblo.