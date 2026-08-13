Festejan en Santa Clara Verbena de la Calle Gloria (+Audio)

Como ya es habitual cada 12 de agosto, los santaclareños celebraron su tradición más longeva: la Verbena de la calle Gloria, la cual tiene su origen en la fiesta dedicada a Santa Clara de Asís, patrona de la ciudad de la patriota y Benefactora Doña Marta Abreu de Estévez y del Comandante Ernesto Che Guevara.

Adornos florales, ofertas de golosinas, dulces, embellecimiento de fachadas, serenatas, la presentación de la Banda Municipal de Conciertos y de otras agrupaciones musicales y danzarias amenizaron la jornada en este sitio aledaño al céntrico Parque Leoncio Vidal, devenida en una verdadera fiesta de pueblo, que llegó hasta el río e hizo un alto en el Cuartel de Bomberos, muy vinculado a esta conmemoración.





Presidieron la actividad Isael Rodríguez Rodríguez, miembro del Buró Provincial del Partido; Diamela López Valdés, primera secretaria del Comité Municipal del Partido en Santa Clara; Mabel Machado Luna, coordinadora de programas y objetivos del Gobierno Provincial, así como Osmani García López, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Clara y diputado al parlamento cubano, quien llamó a conservar la historia y salvaguardar el futuro.



«Hoy esta fiesta trasciende los marcos citadinos para darse a conocer en otras partes de Cuba y del mundo, lo que nos compromete a salvar nuestra historia, el legado fundacional de aquellos que se asentaron entre dos ríos, en el hato de Antón Díaz y la villa gloriosa de Santa Clara. Celebrar esta Verbena es salvaguardar la heredad, es mirar al futuro, implica compromiso de honor en el año del Centenario del Comandante en Jefe», expresó el dirigente gubernamental.



Invitada de manera especial, una leyenda viva, maestra de generaciones, investigadora, fundadora de la primera escuela de ballet en esta ciudad del centro de Cuba y amante de la cultura de este pueblo, Marta Anido Gómez-Lubián, quien con sus 95 años volvió a estar presente, porque «es una de nuestras tradiciones más hermosas, es bella la Verbena empezó en 1924, yo nací en 1931, y desde entonces vengo a la Verbena, y siempre vuelvo, es lo nuestro, y hay que transmitírselo a las nuevas generaciones, es una tradición antigua, para honrar a la Patrona Santa Clara de Asís, y por eso estoy aquí, para celebrar».

De acuerdo con la investigación, en los primeros años solo se hacían las actividades religiosas en la iglesia y una procesión alrededor de la Plaza Mayor, hoy Parque Leoncio Vidal. Tiempo después, las actividades se fueron ampliando con la participación de los vecinos, con poemas, música y escenificaciones de obras de teatro, con vendedores de dulces.



En 1923, a raíz de la demolición de la Iglesia Parroquial Mayor, se donó al Cuerpo de Bomberos la imagen de Santa Clara de Asís, y la verbena adquirió un carácter más popular, con tómbolas, competencias, música y juegos infantiles, entre otras ofertas.



En el aniversario 300 de la fundación de la villa un 15 de julio del año 1989, fue revitalizada la Verbena en todo su esplendor y se mantiene hasta nuestros días.





Durante esta jornada, Heydi Águila, historiadora de la ciudad, dio a conocer el nombre de vecinos y personalidades de la calle reconocidos, además de las fachadas, casas y cuadras más bonitas engalanadas para la ocasión. También se homenajeó al Cuerpo de Bomberos, protagonista de esta celebración.

Juana Aurora Coogle hoy vive en La Habana y siempre regresa a esta ciudad junto a su hija Belkis Coogle Cruz, «porque siempre hay que volver a las raíces, yo me siento muy feliz en este sitio donde nací».



También Rebeca Águila Fernández, vecina de la calle Gloria por seis décadas, apuesta por mantener esta tradición.

Este 12 de agosto, los santaclareños también festejaron el Día Internacional de la Juventud, los cien años de la Orquesta Sinfónica de Villa Clara y un acontecimiento muy especial que compromete a este pueblo con el futuro: el centenario del natalicio del líder de la Revolución Cubana Fidel Castro. Así lo expresó, emocionada Marta Meneses, otra mujer símbolo, promotora y directora de Cultura en Santa Clara.



«Siempre la juventud está en esta Verbena, es un día especial, y por supuesto, también esperamos el advenimiento del natalicio del líder de la Revolución Cubana, siempre Fidel», puntualizó.





