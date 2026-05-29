Feria de salud en Santa Clara por una familia sana y responsable

En el marco del Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo), la celebración del Día de la Infancia (1 de junio) y como homenaje al general de ejército Raúl Castro Ruz, en su 95 cumpleaños, la iniciativa busca acercar los servicios sanitarios a la población y fomentar el bienestar comunitario, según explicó Yandry Alfonso Chang, director de asistencia médica y medicamentos en la provincia.

Los asistentes podrán realizarse pesquisas de hipertensión arterial con especialistas en medicina interna, consultas de diabetes mellitus, dermatología para detección de tumores malignos y atención de estomatología en un sillón móvil para revisar lesiones bucales.

También se aplicarán vacunas contra hepatitis y COVID-19 para quienes no hayan completado su esquema.

Habrá consultas de nefrología para enfermedad renal crónica, oftalmología con fondo de ojo, y servicio de optometría para graduación visual, explicó Alfonso Chang.

Asimismo se instalará un punto de donación de sangre voluntaria, con el llamado: "donar sangre salva vidas".

Además, se ofrecerán pesquisas de cáncer de mama con oncólogos, atención obstétrica para embarazadas y pruebas rápidas de VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

De igual forma los niños podrán recibir charlas educativas sobre cepillado bucal, medición de talla y peso para evaluar su estado nutricional, consultas de endocrinología y pesquisa de tumores abdominales mediante examen en camilla, con el objetivo de detectar precozmente posibles afecciones.

La jornada contará con el apoyo del sistema de urgencias médicas, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) y la dirección de cultura.

«El único objetivo es que nuestra población se sienta protegida y disfrute de este escenario», subrayó el especialista.

La cita es este sábado en el Parque Las Arcadas de Santa Clara, con acceso libre para toda la familia.