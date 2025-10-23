Evocan a Fidel en Quemado de Güines en su centenario (+Audio)

Con el objetivo de promover las convicciones e ideales del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, profundizar en el estudio de su pensamiento y rememorar su centenario, se desarrolla en el país un Programa Conmemorativo dedicado a esta significativa fecha.

Como parte de estas acciones, el Palacio de Pioneros "Alejandro Rodríguez Soa", en Quemado de Güines, acogió un conversatorio sobre el ideario del líder histórico de la Revolución Cubana. La actividad, dirigida por el profesor del Centro Universitario Municipal, Dunieskis Pizzani Arencibia , propició un enriquecedor intercambio con estudiantes de secundaria básica, quienes profundizaron en el legado del Comandante.

En conversación con nuestra emisora, Pizzani Arencibia destacó la importancia de este tipo de iniciativas:

«Resulta una necesidad urgente acercar a Fidel a aquellos jóvenes y niños que no lo conocieron. Es esencial trabajar su figura, su pensamiento y su ideario, para que los pioneros y las nuevas generaciones se nutran de sus ideas. Esto no solo les servirá para conformar su propio pensamiento y su formación vocacional, sino también para interpretar la Cuba de ayer, comprender la de hoy y ayudar a construir la Cuba que todos queremos para el mañana».

Durante el encuentro, se hizo especial énfasis en la vigencia del pensamiento de Fidel en la actualidad, aspecto sobre el cual también reflexionó el profesor: «Fidel trasciende hacia otro momento histórico, pero su presencia permanece viva entre nosotros. Lo encontramos en cada obra, en cada acción y en cada momento».

«Cada cubano debe pensar como Fidel, con esa confianza inquebrantable en el triunfo, con su concepto de Revolución, con el sentido del momento histórico: emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Por ello, es fundamental trabajar con las nuevas generaciones la figura y la obra de Fidel».

Es imperativo que la nación asuma la tarea colectiva de reflejar el profundo sentimiento de gratitud del pueblo cubano hacia quien forjó una manera de ser que hoy constituye la esencia de la Revolución. En este empeño, los jóvenes asumen un papel protagónico, con la aspiración de convertirse, a través de su accionar, en la generación del centenario de Fidel.