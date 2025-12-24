Evalúan retos, perspectivas y resultados de la labor de la comunidad científica villaclareña (+Audio)

El trabajo de la comunidad científica villaclareña avanza en las prioridades del territorio con la mirada puesta en los asuntos claves que redundan en la satisfacción de las necesidades del pueblo y en el desarrollo del territorio.

Esta provincia resultó destacada en el advenimiento del Día de la Ciencia Cubana, el próximo 15 de enero, y por el Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio, mientras que recibió reconocimiento de la Oficina Técnica de Ozono por su trabajo para preservar esa sombrilla natural del planeta, de igual manera se otorgó Reconocimiento Ambiental Nacional al Aeropuerto Internacional "Abel Santamaría".

Así quedó ratificado en el balance del trabajo anual del sector, en un encuentro presidido por Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido, Milaxy Yanet Sanchez Armas, Gobernadora de la provincia, así como el Doctor en Ciencias Daimar Cánovas Gonzáles, Viceministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y la Doctora María del Carmen Velasco, delegada del ramo en el territorio.

Precisamente, en el informe presentado por la máxima representante del Citma en la provincia, destaca el establecimiento del Sistema de gestión integrada de ciencia, tecnología e innovación, con 505 proyectos del plan de ciencia, el 47 % de ellos, de innnovación, mientras que el 84 % responden a líneas estratégicas.

Existen, por otra parte, 247 proyectos de desarrollo local, se evaluaron entidades identificadas con potencialidades para el crecimiento de entidades de ciencia, tecnología e innovación y hay 121 resultados científicos a aplicar.

Avanza, por otra parte, el Programa de Memoria Histórica, y también se cumplieron las acciones de conservación, información y digitalización planificadas en los archivos históricos, de igual manera, se cumplen las acciones del año en el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático o Tarea Vida y 61 entidades están incorporadas a los principios de economía circular.

La provincia tiene un grupo de entidades con sistemas integrados de gestión, y otras acreditadas con sistemas de gestión de calidad.

En su intervención, Susely Morfa destacó que esta es una provincia Vanguardia en el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, sin embargo, existen grandes desafíos y caminos por desandar para seguir en el centro de las prioridades del territorio y del país.

Entre ellas, como prioridades, la Energía, pues de ello depende la economía del país, reiteró. Esto implica además entre varias alternativas, el uso de energías renovables con mirada al futuro.

De igual forma, la exportación de servicios científico-tecnológicos y de resultados de la ciencia, mientras que indicó que cada municipio tiene que lograr su polo de exportación.

Otros asuntos prioritarios son la salud y producción de alimentos y el programa cañero azucarero.

«En todo está presente la ciencia, y los grupos temporales integrados por expertos», dijo.

Urge aplicar con la mirada de la ciencia al

programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, señaló la dirigente política.

La líder política convocó a llevar soluciones a partir de los resultados, como necesita el pueblo, estrechar más vínculos con el escenario real de las transformaciones, es decir, estar en las entidades, las empresas, en las comunidades, centros de producción y servicios, trabajar con la opinión del pueblo, dar seguimiento a los proyectos para dar respuestas a la población.

«Este es un colectivo comprometido. La mirada de los expertos es muy útil , estimulante.

Somos un equipo comprometido, motivado, y con esta comunidad siempre se podrá contar», aseveró la Doctora Velasco.

En el análisis se insistió en incrementar las proyecciones de avanzar en el diseño, seguimiento y control de acciones, indicadores y metas de los Programas de gestión integrada de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Medio Ambiente y del Sistema de Gestión de Gobierno basado en ciencia, Innovación, entre otros mecanismos para avanzar.

Todavía se impone que los dirigentes de organismos, entidades, empresas, y municipios se preparen más en el dominio de los indicadores del Sistema de Gestión.

Quedó claro que subsisten problemas medioambientales, hay focos contaminantes en el territorio, así como contaminación por ruido, es preciso trabajar en un manejo adecuado de residuales sólidos, avanzar en la exportación de servicios, y en cuanto a la economía circular, se impone avanzar más.

Otro llamado radica en aplicar los estudios de peligros, vulnerabilidad y riesgos, y reforzar las acciones ante los impactos del cambio climático en nuestro país con las consecuencias del incremento de huracanes, fuertes lluvias, inundaciones, y olas de calor.

«Preparar más al país ante estos desastres naturales que cada día se tornan más peligrosos», dijeron los participantes, quienes abogaron además, por lograr que los nuevos actores económicos apliquen con rigor, y de acuerdo con la Ley, las acciones de desempeño ambiental.

El Viceministro ofreció declaraciones a la prensa donde destacó los desafíos de esta comunidad científica en el complejo contexto actual, y ponderó un grupo de resultados de esta provincia que la ubican en el pelotón de avanzada.