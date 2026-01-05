Estudiantes y educadores en Encrucijada rechazan acciones contra Venezuela (+Audio)



Estudiantes y profesores del Instituto Preuniversitario Urbano Miguel de la Guardia realizaron este lunes un acto de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, como expresión de rechazo a las recientes agresiones del gobierno de los Estados Unidos contra ese país sudamericano.

Durante el encuentro, Brian Chaviano Guevara, presidente de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en la institución, subrayó que los jóvenes cubanos asumen la defensa de la verdad y la solidaridad como principios irrenunciables.

«Nosotros, los estudiantes del IPU: Miguel de la Guardia, rechazamos de manera enérgica y absoluta la infame agresión perpetrada por el gobierno imperialista de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. Este criminal ataque constituye una grave afrenta a América Latina y el Caribe como zona de paz», expresó.

Asimismo, reafirmó que, desde las aulas, como trincheras de ideas, los estudiantes repudian cualquier acción contra la integridad física del presidente Nicolás Maduro y ratifican su apoyo a la causa del pueblo venezolano.

El acto sirvió además para rendir homenaje a los 32 caídos en el cumplimiento de su deber en la tierra de Bolívar y Chávez. “Cuba está con Venezuela” fue el mensaje que unió a estudiantes y educadores en esta jornada de solidaridad.



