Fue acreedora del Premio Nacional de Pedagogía 2026 la Doctora en Ciencias Isabel Julia Veitía Arrieta, profesora titular del Centro de Estudios de Educación de la Facultad de Educación Infantil de la Universidad Central.



El Doctor en Ciencias Pablo René Estévez se refirió a la trayectoria de una educadora que ha dedicado su vida a la formación de nuevas generaciones de alumnos y profesores.

Para la Doctora Isabel Julia, esta fue una ocasión especial.

Habló de su vida, de los profesores que la formaron, como los Doctores Juan Virgilio López Palacio y Selva Dolores Pérez Silva, entre tantos otros pedagogos insignes, también su familia, resguardo seguro, y particularmente, sus alumnos, el sentido de su vida.

Agradeció además a la Asociación de Pedagogos de Cuba, APC, organización que se ha convertido en la casa de los educadores de esta isla.

De igual manera, el Premio Nacional al Pedagogo Novel fue entregado al Doctor en Ciencias Jorge Misas Hernández y el Premio Nacional Doctor Justo Alberto Chávez Rodríguez se confirió a la Doctora en Ciencias Miriam Iglesias León, de la Universidad "Carlos Rafael Rodríguez", y de la Universidad Médica, de la provincia de Cienfuegos, respectivamente.

Asimismo, la Asamblea Municipal del Poder Popular entregó a estos docentes destacados la Condición 50 aniversario de la creación de los órganos locales del Poder Popular, en una Resolución difundida por Chéster Chaviano, secretario de ese órgano gubernamental.

De igual manera, el Doctor en Ciencias Luis Antonio Barranco Olivera, rector de la Universidad Central entregó el Reconocimiento Especial 70 Aniversario de la fundación de esa casa de altos estudios a la Asociación de Pedagogos de Cuba, lauro recibido por su presidenta, la Doctora en Ciencias Bárbara Bermúdez Monteagudo.