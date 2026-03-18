Entregan premios del Concurso Provincial de Periodismo “Mario Rodríguez Alemán”

En Periodismo Impreso y Agencia, el jurado otorgó el primer premio a Roxana Soto del Sol, por la obra Una familia que desafía el horizonte; cuyos valores principales estriban en el impacto del tema y la manera de contar un suceso que pudo terminar en tragedia; mientras el segundo y tercer puestos recayeron en Yadán Galañena León, por los textos Semilla, fruto y flor: tres generaciones que siembran futuro, y Villa Clara en búsqueda de la luz al final del túnel, respectivamente.

Yadán Crecencio Galañena León, de la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias en Villa Clara, resultó premiado en las categorías de Periodismo Impreso y Agencia y Ciberperiodismo

En el apartado Radiofónico, el lugar cimero lo ganó la periodista Mailé Hernández Grave de Peralta, de la CMHW, por el material investigativo Aniversario 45 del viaje al cosmos del cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo Méndez; el segundo premio lo recibió Lisvany Martín Rodríguez, de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), por la obra Raulito y Liana, ver con el corazón, mientras el tercero fue para Oscar Salabarría, de Radio Rebelde, por Carlitos de vuelta a la vida.

Mailé Hernández Grave de Peralta ocupo el lugar cimero en radio.

El jurado en la categoría Periodismo Audiovisual otorgó el primer premio a las estudiantes Amanda Nogueira Yera y Lianet Guzmán López, de la UCLV, por La historia es lo único que tengo; el segundo puesto a la periodista y presentadora Hilda Cárdenas Conyedo, de Telecubanacán y el Grupo de Comunicación para la Cultura Guamo, por el reportaje Solo con fuerza, solidaridad y amor se levantará el país, y el tercer lugar fue para Mariley García Quintana, por la obra Acompañar a Fidel, la mayor responsabilidad de mi vida.

En Ciberperiodismo se entregaron dos galardones, en el que sobresalió el trabajo de los estudiantes Jennifer Rodríguez, Lianet Guzmán, Estéfani Izaguirre y Josué Carvajal, con el título Almas del centenario; y el segundo premio recayó en Amanda Nogueira y Raidel Fiallo, por la entrevista Jorge Luis Veleta: Divorciarse de las redes sociales es el suicidio que cometen muchos escritores.

Oscar Salabarría sobresalió en periodismo radiofónico y mereció el premio especial dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Por su parte, en el apartado Investigación científica se entregó un premio único a Yadán Galañena, por su trabajo sobre la calidad del discurso periodístico, y el Premio Especial Fidel Castro se otorgó a Oscar Salabarría por la obra La primera autodefensa de Fidel.

Finalmente, de acuerdo con el jurado la categoría de periodismo gráfico quedó desierto por ausencia de concursantes.