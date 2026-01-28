Entre rosas blancas y personajes emblemáticos de la obra martiana (+Audio)

Los encrucijadenses se dieron cita este 28 de enero para honrar a José Martí en el aniversario 173 de su natalicio. El tradicional Desfile martiano congregó a pioneros, docentes, las máximas autoridades del territorio y el pueblo en general.

La jornada se desarrolló como un diálogo vivo con la obra del Apóstol. A través de sentidas declamaciones y caracterizaciones, personajes e ideas de la vasta creación martiana salieron de las páginas para encontrarse con el público.

Durante el acto, Lorenzo Ricaño Rodríguez, secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en el municipio, subrayó el significado del evento. «Constituye un tributo al legado de Martí y un compromiso con la continuidad de su obra», afirmó.

Ricaño Rodríguez evocó la visión martiana de la educación y la niñez. «Como lo soñó Martí: en cada escuela, en cada aula, cada pionero es un cubano mambí. El Apóstol presentía, desde sus cuentos primeros, que un 'enjambre de pioneros' inundaría nuestra tierra y para ellos escribió con todo su frenesí».



