Enero, mes de la dignidad y la esperanza (+Audio)

Villa Clara ha vivido en las últimas horas momentos de sana alegría, hasta el delirio, con el recibimiento a los Leopardos azucareros anaranjados, nuestro equipo de béisbol, quienes lograron una proeza casi imposible.

Si bien no pasaron a la otra fase, luego de siete juegos con los actuales campeones nacionales, (los Leñadores de las Tunas); los villaclareños, muy jóvenes y sin experiencia en estas lides, llegaron a los cuartos de finales en el play off de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Ha sido una temporada inolvidable. Con el sello de la gratitud, los villaclareños llenaron de júbilo y decoro naranja nuestras calles y parques, y repletaron las gradas del Estadio “Augusto César Sandino”, como no sucedía hace años.

Nos hicieron soñar, decían los aficionados, con el reconocimiento a un equipo que derrochó garras en el terreno, sin rendirse jamás, con Cuba en el pecho y la patria chica en el alma.

Ramón Moré, director del equipo, y el capitán Mailon Tomás Alonso hablaron a su regreso de dignidad, de empeño, de coraje.

Pero enero en Villa Clara nos trajo otros momentos de felicidad. Aquí se disfrutó del Festival Longina canta a Corona, con nuestros trovadores junto a los de todo el país, con guitarras en manos y esos versos de las canciones que nunca mueren.

Aquí estuvieron en diversos espacios los Premios Nacionales de música y grandes representantes del Movimiento de la Nueva Trova, Silvio Rodríguez y Amaury Pérez.

Ahora mismo el Festival internacional Jazz Plaza 2026 inunda diversos lugares, donde se mezclan artífices de diversos géneros musicales, incluso cubanos que han triunfado en el mundo, con nuestros muchachos de las escuelas de arte del territorio, en un intercambio de experiencia y juventud imprescindible para salvaguardar el futuro.

Un evento donde se honra a dos maestros, Pucho López y José Luis Cortés, El Tosco, que aunque ya no están físicamente, son paradigmas de lo mejor del álbum sonoro de la isla.

Enero nos trajo también el dolor y el orgullo con el homenaje popular de miles y miles de villaclareños, como toda Cuba, a los 32 hermanos caídos en Venezuela en el cumplimiento de su deber con esta Patria, que es la América Nuestra.

Las lágrimas derramadas en esas frentes altivas volvieron a demostrar la estirpe de este pueblo de titanes que honra a sus héroes y mártires.

El tributo a nuestro Apóstol selló este mes de rosas blancas. La Marcha de las Antorchas fue un grito de amor a esta tierra martiana y fidelista con la identidad de esta isla amada, cubanísima, que se mantiene indoblegable. El 28 de enero, al día siguiente, las risas de las niños y las niñas vistieron la mañana de Nenés Traviesas, Ismaelillos y Meñiques. Fue el canto de la esperanza.

Y todo esto, mientras que, desde el Norte, se incrementan las medidas que intentan asfixiarnos, hasta la Orden Ejecutiva firmada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declara una emergencia nacional, en virtud de la supuesta “amenaza” que representa Cuba para su país y el resto de la región, y la cual impone aranceles a los países que intentan vender petróleo a la isla.

Gracias por no rendirse, dijo este pueblo a nuestros peloteros, gracias por traernos la esperanza, se escucha por todas partes. Gracias por tu hidalguía, Cuba, se repite en millones de voces del mundo.

Enero nos recordó que los héroes y mártires de la Patria merecen todo el honor de esta tierra irredenta.

Este primer mes del año nos volvió a demostrar que Martí renace con estrellas en la frente, enero nos regaló rosas blancas, la esperanza, la fe, y la alegría y la pasión por la paz, la dignidad de quienes hace mucho tiempo sabemos que siempre cantaremos, y que nada, absolutamente nada, nos hará renunciar a los sueños y a la esperanza.