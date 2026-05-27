Encabeza embajador de México en Cuba visita de cooperación a Villa Clara

El anuncio se produjo durante la visita del Excelentísimo señor Miguel Ignacio Díaz Reynoso embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la Mayor de las Antillas, y la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Alejandra del Moral Vela, a esta central provincia de Villa Clara.

Las autoridades del territorio los recibieron en Santa Clara, ciudad que la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas definió como «el corazón de Cuba», tanto por su relevancia en la batalla decisiva para el triunfo de la Revolución como por acoger los restos del Comandante Ernesto Che Guevara y sus compañeros de lucha.

En esta nueva etapa de Sembrando Vidas, los municipios incluidos serán Ranchuelo, Santa Clara, Placetas, Cifuentes, Santo Domingo y Caibarién, lo que supone una notable ampliación del proyecto en el centro del país. En su primera fase, la iniciativa había alcanzado a 4112 productores de Artemisa y Mayabeque.

El ministro de Agricultura, Idael Pérez Brito, también estuvo presente en el encuentro, donde reconocidos productores villaclareños agradecieron a su vez a la presidenta del país azteca tanta solidaridad.

Al dar la bienvenida, la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas destacó que la presencia mexicana en la provincia refleja los sólidos lazos de cooperación y amistad entre ambas naciones, y recordó que estos dos pueblos hermanos siempre se han tendido la mano en los momentos difíciles.

El programa Sembrando Vida tiene como propósito potenciar las capacidades productivas locales, fomentar el arraigo comunitario y mejorar la calidad de vida de los participantes, con especial atención a la autosuficiencia alimentaria y la nutrición.

Como parte de su agenda, la delegación mexicana visitará experiencias productivas vinculadas a la iniciativa en la provincia.