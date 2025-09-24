En Villa Clara, IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito (+Audios)

La acción se centra en la prevención y enfrentamiento a las manifestaciones delictivas, la corrupción, las conductas antisociales, las drogas, las ilegalidades, las indisciplinas sociales y otros fenómenos nocivos.

Durante estos días tienen lugar actividades diversas para elevar la preparación de las fuerzas y sus sistemas, comprobaciones, controles de los procesos investigativos, juicios ejemplarizantes, verificaciones para incrementar la labor de los equipos de dirección administrativa y los cuerpos de inspección estatal de los diferentes sectores, así como el control popular, de prevención y atención social.

Escuche cómo se insertan los villaclareños en este ejercicio. Reportes sobre la participación de las mujeres, los fiscales y representantes de la Dirección de Finanzas y Precios confirman la realización de diferentes acciones en este centro de Cuba.