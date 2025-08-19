En Villa Clara, acto provincial por el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas

Presiden Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera Secretaria del Partido en Villa Clara, Milaxy Yanet Sanchez Armas, Gobernadora de la provincia; Alexis Pérez Batista, Primer Secretario del Comité Municipal del Partido en Camajuani; y Yamilka Torres Granela, Vicepresidenta de la Asamblea Municipal.

Presentes además en la ceremonia Mayelín Díaz Rodriguez, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en Villa Clara, y Elizabeth Expósito Guevara, Secretaria de la FMC en Camajuaní.

Se reconocen a mujeres con 5, 10 y 15 años como dirigentes de la organización. También tiene lugar el homenaje a cinco bloques destacados.

Se recuerda al Comandante en Jefe Fidel Castro y a la eterna Presidenta de la organización, Vilma Espín, artífice de la FMC.

Noticia en desarrollo...