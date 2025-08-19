CMHW
En Villa Clara, acto provincial por el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas

Dalia Reyes Perera

Martes, 19 Agosto 2025 09:20

El Parque Leoncio Vidal, del municipio de Camajuaní, acoge este martes el acto central provincial por el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas.

Presiden Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera Secretaria del Partido en Villa Clara, Milaxy Yanet Sanchez Armas, Gobernadora de la provincia; Alexis Pérez Batista, Primer Secretario del Comité Municipal del Partido en Camajuani; y Yamilka Torres Granela, Vicepresidenta de la Asamblea Municipal.

Presentes además en la ceremonia Mayelín Díaz Rodriguez, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en Villa Clara, y Elizabeth Expósito Guevara, Secretaria de la FMC en Camajuaní.

Se reconocen a mujeres con 5, 10 y 15 años como dirigentes de la organización. También tiene lugar el homenaje a cinco bloques destacados.

Se recuerda al Comandante en Jefe Fidel Castro y a la eterna Presidenta de la organización, Vilma Espín, artífice de la FMC.

Noticia en desarrollo...