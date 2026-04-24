En Villa Clara el Sol llega a todas partes (+Audio)

Hemos priorizado todos los centros vitales en los 13 municipios, policlínicos hogares maternos, casas de abuelos, funerarias, así como cada una de las 362 viviendas aisladas; en muchas de ellas, viven productores ganaderos, agrícolas, cafetaleros, entre otros.

Estas estaciones fotovoltaicas, cuantan con respaldo en batería que permite la acumulación de siete kW en una noche, ello garantiza el funcionamiento de ventiladores, el refrigerador, sin necesidad de quitarlos, enfatiza el directivo.

Diseñados para generar energía limpia sin conexión a la red eléctrica convencional los kits solares instalados en la provincia incluyen disímiles accesorios muy útiles para el hogar, entre ellos, lámparas, cables, regletas, «para hacer una instalación exclusiva, con cultura del detalle»; trae, además, interruptores, tomacorrientes, «es un equipo muy eficiente desde el punto de vista de funcionamiento pero además, muy robusto ante los embates del clima».

Como parte del cambio de matriz energética que impulsa el país, en un contexto marcado por el recrudecimiento del genocida cerco petrolero del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, en la provincia avanzan disímiles proyectos como parte del programa de trabajo Villa Clara con Todos, que incluyen la iluminación de centros laborales, industrias, parques y avenidas,gracias al empleo de energía limpia.

Todas estas iniciativas han encontrado el respaldo del sector estatal unido a los nuevos actores de la economía. Villa Clara cuenta con seis parques de 21.8 megavatios, en Remedios, Calabazal, Santa Clara, Manicaragua, Placetas y Santo Domingo.

La fuente aseguró además que como proyección a corto plazo deben construirse otros dos parques solares en los municipios Sagua la Grande y Camajuaní.

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