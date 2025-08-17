En Villa Clara, domingo de trabajo voluntario en saludo al aniversario 65 de la FMC (+Audio y Fotos)

La actividad consistió en apoyar la siembra de caña de la campaña de frío, correspondiente al segundo semestre del año. En terrenos de la Unidad, adscrita a la Empresa Agroindustrial Azucarera "Héctor Rodríguez Hernández", representantes de la FMC, UJC, CDR, entre otros organismos, se sumaron a los trabajadores del lugar en las labores del surco.

La jornada se desplegó con la presencia de Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora villaclareña.

Hoy, en #VillaClara, nos sumamos a la jornada de trabajo voluntario en saludo al 65 aniversario de la #FMC. compañer@s de las organizaciones políticas y de masas, aportamos nuestro esfuerzo a la UBPC Camilo Cienfuegos, Sagua la Grande. #VillaClaraConTodos pic.twitter.com/Im2hgkI7Bs — Susely Morfa González (@SuselyMorfaG) August 17, 2025

Florentino Peraza García, presidente de la UBPC "Camilo Cienfuegos", explicó que la campaña comprende un plan de siembra de 27.4 hectáreas, y todas se encuentran en movimiento. Peraza García agregó que, en la campaña de primavera del presente año, se sembraron 18 ha.

Por otra parte, Mayelín Díaz Rodríguez, secretaria general de la FMC en la provincia, declaró:

«Amanecimos mujeres y hombres en una jornada productiva que se está desarrollando a todo lo largo y ancho de la provincia, es decir, en todos los municipios se ha convocado una jornada de siembra de caña o de producción de alimentos para celebrar este 65 aniversario, un aniversario que, para las federadas, trae consigo el compromiso de seguir como mujeres de Revolución.

«Esta resulta de las actividades más importantes para impulsar la economía. El mayor impacto será la cantidad de hectáreas de caña que podamos sembrar para tener una venidera zafra con éxitos en la provincia».

La secretaria precisó que, este 19 de agosto, se celebrará en Camajuaní el acto central de la provincia a propósito de la fecha.

«Hemos desarrollado encuentros con mujeres de sectores, en las comunidades, en las casas de orientación. Creo que conmemorar este aniversario supone un alto compromiso con Fidel y Vilma, fundadores eternos de la organización. Nosotras debemos continuar fieles a ese legado y alzar, desde nuestra patria, las trincheras de la dignidad, seguir construyendo Revolución».

A punto de celebrar los 65 años de la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas, las villaclareñas ratifican sus compromisos con Cuba. Así lo confirma también el reporte de Dalia Reyes Perera desde nuestro canal en Teveo: