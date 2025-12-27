En Placetas, acto central provincial por aniversario 67 del Triunfo de la Revolución cubana (+Fotos)

En la ceremonia recibió hoy la Distinción «Hijo Ilustre» de VillaClara, de manos de Susely Morfa González primera secretaria del Comité Provincial del Partido y de Milaxy Yanet Sanchez Armas gobernadora del territorio, el Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, General de División Ramón Pardo Guerra.

El agasajo fue otorgado a Pardo Guerra por su valentía, sencillez y compromiso inquebrantable con la Patria y con su pueblo, en especial con el de VillaClara, que tantas veces lo ha acompañado en disímiles tareas y que lo admira por su condición de eterno combatiente.

Durante el Acto Central Provincial por el Aniversario 67 del Triunfo de la Revolución, los municipios Sagua la Grande y Cifuentes, recibieron el reconocimiento de manos de las máximas autoridades de la provincia por el enfrentamiento a las intensas lluvias de inicios de diciembre.

«Allí donde hubo compromisos ante el pueblo, hubo respuesta y solución inmediata», dijo la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González.

De igual manera, valerosos representantes de los órganos locales del Poder Popular de los Consejos Populares de Sitiecito, en el municipio villaclareño de Sagua la Grande y Mariana Grajales en Cifuentes, recibieron el Sello «VillaClaraConTodos».

Noticia en construcción