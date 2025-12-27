CMHW
En Placetas, acto central provincial por aniversario 67 del Triunfo de la Revolución cubana

En Placetas, acto central provincial por aniversario 67 del Triunfo de la Revolución cubana (+Fotos)

Oscar Salabarria Martínez

Sábado, 27 Diciembre 2025 11:32

Presidido por las máximas autoridades de la provincia, este 27 de diciembre tuvo espacio en Placetas el Acto Central Provincial por el Aniversario 67 del Triunfo de la Revolución Cubana.

En la ceremonia recibió hoy la Distinción «Hijo Ilustre» de VillaClara, de manos de Susely Morfa González primera secretaria del Comité Provincial del Partido y de Milaxy Yanet Sanchez Armas gobernadora del territorio, el Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, General de División Ramón Pardo Guerra.En Placetas, acto central provincial por aniversario 67 del Triunfo de la Revolución cubana

El agasajo fue otorgado a Pardo Guerra por su valentía, sencillez y compromiso inquebrantable con la Patria y con su pueblo, en especial con el de VillaClara, que tantas veces lo ha acompañado en disímiles tareas y que lo admira por su condición de eterno combatiente.

Durante el Acto Central Provincial por el Aniversario 67 del Triunfo de la Revolución, los municipios Sagua la Grande y Cifuentes, recibieron el reconocimiento de manos de las máximas autoridades de la provincia por el enfrentamiento a las intensas lluvias de inicios de diciembre.En Placetas, acto central provincial por aniversario 67 del Triunfo de la Revolución cubana

«Allí donde hubo compromisos ante el pueblo, hubo respuesta y solución inmediata», dijo la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González.En Placetas, acto central provincial por aniversario 67 del Triunfo de la Revolución cubana

De igual manera, valerosos representantes de los órganos locales del Poder Popular de los Consejos Populares de Sitiecito, en el municipio villaclareño de Sagua la Grande y Mariana Grajales en Cifuentes, recibieron el Sello «VillaClaraConTodos».En Placetas, acto central provincial por aniversario 67 del Triunfo de la Revolución cubana

Noticia en construcción