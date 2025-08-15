Nació debajo de una arboleda con más reclamos que compromisos y en poco tiempo ya estaba logrando un aporte extraordinario en la producción, y el compromiso político se hizo gigante. Acompañé a esos productores en jornadas inolvidables a rendir homenaje a Fidel en Santiago y en la cuna que lo vio nacer en Birán, que expandió conciencia y compromisos.

Creo que fue la brújula que inspiró otros movimientos creados a nivel de municipios y el de productores de arroz "Félix González Viego". Yo mismo acompañé a algunos que hasta visitaron masivamente nuestro Inivit y regresaron entusiasmados tras escuchar todo lo que es posible avanzar en la producción agrícola apenas con aplicar ciencia y técnica y hacerlo todo bien como reclama una agricultura tropical que no tiene secretos: preparar bien el suelo, usar semillas de calidad, atender con esmero el cultivo y rogar a Dios o la naturaleza que no le ponga zancadillas al esfuerzo de los campesinos.

Pero en tiempos de graves carencias, acompañados de la crónica falta de sistematicidad que nos caracteriza, muchos movimientos han tenido más presencia en los informes que en la mesa de los villaclareños.

Un movimiento de avanzada cumple su rol cuando sus productores son privilegiados en la entrega de insumos que no es otra cosa que ponerlos donde se reviertan en mayor producción. Pero como la vida está llena de contradicciones, otros opinan que nada logramos con la atención a un grupo relativamente pequeño de productores, cuando existen muchos que con una pequeña ayuda pudieran dar un salto productivo, y tiene mucha lógica, porque la responsabilidad de alimentar al pueblo no puede circunscribirse a los productores que marchan a la vanguardia.

He visitado fincas de campesinos de pequeñas áreas rodeadas de marabuzales que solo con entregarles nuevas tierras con agilidad podrían multiplicar la producción en un tiempo relativamente breve. En la agricultura cubana sobran los diagnósticos, porque los síntomas se muestran a la vista de todos. Siempre existirá la vanguardia tanto en la producción como en la guerra, pero para vencer no basta, hay que involucrar a todos.