En desarrollo, campaña tributaria 2026 en Villa Clara (+Audio)

Abel Falcón Curí

Jueves, 08 Enero 2026 14:07

Las multas a los contribuyentes que violen lo establecido se incrementan este año, a propósito de la campaña de declaración jurada y pago de tributos 2026, que comenzó el pasado 5 de enero y se extiende hasta el 30 de abril.

Yoandra Guerra Villavicencio, directora de la ONAT en Santa Clara, dijo que según el tipo de indisciplina, las cuantías van desde mil hasta 100 mil pesos, estas últimas a quienes falsean, oculten o alteren  la documentación y la información de trascendencia tributaria.

Guerra recordó que como en años anteriores habrá bonificaciones para quienes presenten su declaración jurada antes del 28 de febrero.

Otra novedad de la actual campaña tributaria se relaciona con el impuesto sobre el transporte terrestre y de embarcaciones, más conocido como el pago de la chapa, que se incrementa 5 veces.

En audio, más detalles sobre el tema. 