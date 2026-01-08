En desarrollo, campaña tributaria 2026 en Villa Clara (+Audio)

Yoandra Guerra Villavicencio, directora de la ONAT en Santa Clara, dijo que según el tipo de indisciplina, las cuantías van desde mil hasta 100 mil pesos, estas últimas a quienes falsean, oculten o alteren la documentación y la información de trascendencia tributaria.

Guerra recordó que como en años anteriores habrá bonificaciones para quienes presenten su declaración jurada antes del 28 de febrero.

Otra novedad de la actual campaña tributaria se relaciona con el impuesto sobre el transporte terrestre y de embarcaciones, más conocido como el pago de la chapa, que se incrementa 5 veces.

