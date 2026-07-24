En Caibarién, acto provincial por el Día de la Rebeldía Nacional (+Fotos)

Acompañan al vicepresidente cubano, Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefa del departamento de atención a los servicios; Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro; Susely Morfa González, miembro del Comité Central y presidenta del Consejo de Defensa Provincial (CDP) ; y Milaxy Yanet Sánchez Armas, diputada a la Asamblea Nacional y vice Presidenta del CDP de Villa Clara, una representación del pueblo junto a los principales líderes políticos y gubernamentales del municipio sede.

La selección de la Villa Blanca como escenario para la celebración de la efeméride moncadista responde a sus sostenidos indicadores socioeconómicos durante el último año, con avances significativos en la producción de alimentos, el turismo, la salud y la pesca.

Caibarién, la Villa Blanca. Foto: Christian Serafín Jiménez

Un reconocimiento directo al esfuerzo colectivo de su pueblo y sus trabajadores para mantener la vitalidad de la economía, los servicios básicos y los programas de atención social en medio de las complejas circunstancias materiales que enfrenta la nación.

Caibarién, sede del acto provincial por el 26 de julio

El municipio de Caibarién acoge el acto provincial de Villa Clara por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, en una jornada que trasciende lo conmemorativo para convertirse en reconocimiento al esfuerzo cotidiano de su pueblo.

Foto: Oscar Salabarría Martínez.

La Plaza del Malecón, totalmente rehabilitada, es el escenario para la ceremonia central. El espacio, convertido ya en punto de encuentro juvenil con animación musical y opciones de consumo, evidencia la transformación del tradicional paseo costero en un polo de atracción para caibarienenses y visitantes.

En Caibarién, este viernes, acto provincial por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Junto a los villaclareños, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba y las máximas autoridades de la provincia. Foto: CMHS Radio Caibarién.

El acto rinde homenaje a la gesta heroica del 26 de julio de 1953, cuando, bajo la dirección de Fidel Castro Ruz, los asaltantes decidieron, como escribiera el poeta, tomar el cielo por asalto para evitar que muriera el Apóstol en el año del centenario de su nacimiento.

A lo largo de la jornada se prevén actividades culturales y recreativas que involucrarán a toda la comunidad, reafirmando que el 26 de Julio es, como cada año, una fecha que inspira compromiso y fidelidad a la Revolución y a sus líderes históricos.

🔴⚫🇨🇺 Ya transmitimos desde #CaibarienEn26. El móvil W en la Villa Blanca para llevar detalles del acto provincial por el Día de la Rebeldía Nacional. La cadena provincial de Radio, con @radiocmhw como planta matriz. Sintonícenos. #MiMoncadaEsLaPatria pic.twitter.com/7EPhlmbTkN — Alexander O. (@teleyradio) July 24, 2026

Imágenes del Malecón de Caibarién en 26