Emprestur Villa Clara: avances en indicadores económicos y plan de desarrollo

La Sucursal Villa Clara de Emprestur cerró el año 2025 con avances en sus indicadores económicos y su plan de desarrollo, trascendió en el análisis del trabajo anual de esa entidad.

Sus integrantes superaron sus planes de ventas, ingresos totales y utilidades, con una correlación adecuada entre el fondo de salario y los niveles de producción alcanzados. Ello se reflejó además en el incremento de las ventas mensuales por trabajador en todas las áreas de servicios.

Uno de los logros fundamentales resultó la gestión financiera, que permitió saldar las deudas con la Casa Matriz, la aseguradora y otras sucursales, además de honrar los compromisos de pago con BANDEC. En este sentido queda pendiente la deuda con ITH por suministros de carpintería, la cual se gestiona de manera activa.

En el ámbito técnico-productivo, todas las áreas mostraron indicadores favorables. La construcción, junto con la carpintería y el aseguramiento, incidió en la recuperación de provincias orientales tras el paso del huracán Melissa.

Precisamente, por la excelencia en las labores desempeñadas en apoyo a los territorios afectados por el fenómeno meteorológico, a propuesta del Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y por decreto presidencial (1128), integrantes y colectivos de la sucursal Emprestur Villa Clara recibieron este 2026 la medalla Hazaña Laboral y la Bandera Proeza laboral.

Noel Fariñas García, carpintero de la entidad y Abel Pérez Leiva, jefe de área de mantenimiento constructivo de la empresa, resultaron dos de los reconocidos por tan notable faena, quienes ratificaron su compromiso de estar presentes donde la Revolución lo necesite.

De forma relevante Emprestur Villa Clara logró mover la totalidad del inventario de productos químicos para el control de vectores, destinados a la fumigación aérea en la Cayería Norte, con importantes ingresos el pasado año.

La sostenibilidad energética se logró con la instalación de un sistema fotovoltaico en la gerencia, que redujo el 50% del consumo eléctrico, en línea con la política nacional de cambio de matriz energética.

En gestión de calidad, el índice de satisfacción del cliente se mantuvo por encima del 95% durante todo el año, y se resolvió el 89.3% de las inconformidades identificadas en controles internos y externos.

José Luis Díaz Rosel, director de la sucursal al centro del país, explicó que para el 2026, proyecta mantener y mejorar sus indicadores de eficiencia, acelerar la introducción del cobro en divisas, actualizar sus fichas de precios, e incrementar el uso de energías renovables. También priorizará la capacitación del personal, la captación de jóvenes graduados y el fortalecimiento de su estructura organizativa, con el objetivo de consolidar su crecimiento en el escenario económico cubano.