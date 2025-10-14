Embajador de Rusia inicia visita oficial a Villa Clara

Se inicia hoy un intenso programa de recorrido del diplomático por la central geografía, que incluirá centros de interés histórico, económico y social como la Ronera Central, la industria Planta Mecánica, el Instituto de Biotecnología de las Plantas, el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara y el Parque Científico Tecnológico de Villa Clara, primero de corte industrial en el país.

Koronelli ingresó en el servicio diplomático desde 1958 y desde entonces ha tenido una vasta experiencia de trabajo en el área de América Latina en países como Chile, Argentina, Belice y México, y se desempeña como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Rusia en Cuba desde el 2023.

Fotos: Ramón Barreras Valdés

La relación histórica entre Cuba y Rusia, oficializada el 8 de mayo de 1960, se ha forjado en los principios de igualdad soberana, la cooperación, y el respeto y el entendimiento mutuos, reflejo de los lazos fraternales que unen a ambos pueblos.