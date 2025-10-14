CMHW
Embajador de Rusia inicia visita oficial a Villa Clara

Oscar Salabarría Martínez

Martes, 14 Octubre 2025 11:55

El Excelentísimo Sr. Viktor V. Koronelli, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia en Cuba, fue recibido en la mañana de hoy por la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, en el Salón de los Escudos del Gobierno Provincial del Poder Popular.

Se inicia hoy un intenso programa de recorrido del diplomático por la central geografía, que incluirá centros de interés histórico, económico y social como la Ronera Central, la industria Planta Mecánica, el Instituto de Biotecnología de las Plantas, el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara y el Parque Científico Tecnológico de Villa Clara, primero de corte industrial en el país.

Koronelli ingresó en el servicio diplomático desde 1958 y desde entonces ha tenido una vasta experiencia de trabajo en el área de América Latina en países como Chile, Argentina, Belice y México, y se desempeña como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Rusia en Cuba desde el 2023.

La relación histórica entre Cuba y Rusia, oficializada el 8 de mayo de 1960, se ha forjado en los principios de igualdad soberana, la cooperación, y el respeto y el entendimiento mutuos, reflejo de los lazos fraternales que unen a ambos pueblos.

