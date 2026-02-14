El turismo villaclareño por un día del amor y la amistad inolvidable

Alexander Romero, Director general de la Sucursal Complejo Hotelero "Los Caneyes", aseguró que todas las entidades de Cubanacán estarán desde horas tempranas abiertas para que la celebración de la fecha sea como esperan los clientes que han reservado y los que aún puedan sumarse.

«El servicio de pasa día en piscina en los hoteles América Central, La Granjita y Los Caneyes, los espectáculos nocturnos con artistas locales y las cenas familiares serán algunas de las opciones para festejar en cada una de estas instalaciones con los seres queridos», aseguró.

De igual forma se espera el cierre en la noche del Parque Vidal en el Centro Histórico Urbano de la ciudad santaclareña, para garantizar las ofertas gastronómicas a los que prefieran compartir en áreas exteriores.

Yohanna González Álvarez, Secretaria del Sindicato del Hotel América Central y capitana de salón, destacó que las iniciativas preparadas en esta especial ocasión, incluyen, entre otras sorpresas, la degustación de cocteles de bienvenida alegóricos a la fecha, promocionados de antemano en las páginas oficiales de la institución, para que los clientes eligieran el de su preferencia.

En este sentido el más popular resultó "Promesa en Rosa", que dará apertura a las cenas del 14 de febrero en el Hotel Central.

Alexander Romero señaló además, que las actividades recreativas se extenderán hasta el 15 de febrero, para homenajear los 60 años de fundado el Hotel Los Caneyes, que con la visión inicial de Fidel, continúa hoy el estilo de las viviendas de la Cuba precolombina, en defensa sobre todo, de nuestra identidad cultural.