El sueño infinito de Anry González Plasencia

Su finca San Antonio, de más de 130 hectáreas en Santa Clara, lleva sus huellas desde niño.

Gran productor de frutales y cultivos varios en general, ganadero que acopia 40 mil litros de leche al año, de los grandes criadores porcinos de la provincia y también conocido como el rey de los buldóceres.

Reparó el primer equipo casi de baja años atrás y hoy tiene cinco, retroexcavadora, cargadores, camiones… que prestan servicio lo mismo a las FAR en Corralillo, que a la Empresa Agroforestal, para hacer trochas y evitar incendios o preparar el suelo para reforestar. Su última aventura comenzó hace un año cuando decidió además de todo eso, convertirse en veguero.

Si usted quiere saber lo que es la diversificación agrícola con resultados extraordinarios, vaya a su finca, que yo la estoy viendo con mis propios ojos.

Periodista- ¿Con cuántas hectáreas de tabaco comenzaste el año pasado?

Anry- Sembramos 13 hectáreas de tabaco, hicimos presas en la finca. Montamos sistemas de riego, casas de curación, y cogí muy buena calidad en el tabaco, por encima de 1,2 toneladas por hectárea. Y le debo decir además que mi padre con 86 años, porque yo nunca había sembrado tabaco, ha sido mi profesor, mi asesor y tengo mucho que agradecerle. Y el plan es duplicar esa superficie en esta campaña, no menos 30 hectáreas de tabaco.

Periodista- Tiene que venir aquí quien quiera ver lo que es una finca diversificada.

Anry- Sí, realmente es así, tenemos frutales, mango, aguacate, chirimoya, limón, tenemos cultivos varios como yuca, boniato, frijol, 36 hectáreas de arroz en la costa y 10 aquí en la finca. Tengo además más de 200 reses, ordeño más de 30 vacas y reconocimiento por el cumplimiento de los planes de entrega, y sigo siendo un gran productor de cerdos. Nos gusta esto, la verdad es esa.

Periodista- Cuando uno recorre tu finca llega a preguntarse ¿Quedará algo por hacer aquí?

Anry- Siempre falta mucho por hacer, para que vamos a decir que estamos en el cien por ciento, solo en el primer año tengo aprobado ya el proyecto, cuatro años del proyecto, en cada año son 12 hectáreas de tabaco tapado con todo el sistema moderno con casa de cura controlada, tengo una escogida que como tú ves es un sueño, toda climatizada.

Periodista- Pudiera decirse que tus sueños son infinitos.

Anry- Así es, el sueño de la agricultura, de estas tareas que realizamos es verdad que son infinitos, cada día que pasa uno quiere hacer más, producir más, expandirse más. Incluso las visitas entre los productores son muy importantes porque uno va cogiendo del otro lo mejor y el otro viene y coge de ti y entonces eso es lo que permite crecer y avanzar, para corregir lo que estemos haciendo mal porque perfectos no somos nadie.

Periodista- Y cuando creas riquezas, muchas familias también se benefician.

Anry- Hoy tenemos más de 200 trabajadores y no tengo quejas de ninguno, algunos llevan más de 30 años conmigo, aquí no hay llegadas tarde ni indisciplinas y eso se requiere en todas partes para triunfar, porque si no hay respeto y disciplina en ninguna tarea se puede salir adelante.