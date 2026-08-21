El “secreto” de los hermanos Rocha 

Los hermanos Ernesto y José Manuel Rocha González están haciendo historia como vegueros en Remedios. Ernesto cambió el timón de camionero por tierras en usufructo.
Ernesto- Empezamos mi hermano y yo juntos con una sola hectárea hace siete años, ahora yo tengo seis de tabaco tapado y seis de tabaco al sol y él ya va por 50 hectáreas.
Periodista- O sea, tu hermano se te fue delante en área, pero en rendimiento a ti hay que decirte usted también.
Ernesto- Sí, hasta ahora siempre hemos logrado más de una tonelada por hectárea.
Periodista- ¿Cuántos quintales acopiaste este año?
Ernesto- Más de 200 quintales.
Periodista- ¿Qué le haces al tabaco para lograr altos rendimientos?
Ernesto- El tabaco lo que más lleva es trabajo, dar los golpes a tiempo y mucho sacrificio, no se puede salir prácticamente de adentro de la vega.
Periodista- Ya veo que tienes las tierras prácticamente listas para la próxima campaña.
Ernesto- Este año estamos en mejores condiciones, porque el año pasado con las lluvias, dio más trabajo preparar las tierras y empezamos a sembrar un poco tarde.
Periodista- Te acompaña seguramente un buen equipo de trabajo.
Ernesto- Aquí tengo 50 hombres y más de 20 mujeres que son leones trabajando.
Periodista- Me imagino que si tú no eras veguero, tienes que haberte asesorado para meterte en el mundo del tabaco.
Ernesto- Sí como no, en el primer año, fuimos cogiendo experiencia desde el primer año con Noel Rolando Benítez, que nos ayudó mucho. Y ya después uno aprende a caminar solo.
Periodista- Y el tabaco proporciona buena economía.
Ernesto- Sí, sí, como no.
Periodista- Veo que ya tienes tractores, tienes ya una logística adecuada.
Ernesto- Tengo tres tractores, camiones para las brigadas, equipos para trabajar, implementos y demás, pero siempre faltan cosas.
Periodista- ¿Qué planes tienes para el futuro?
Ernesto- Seguir creciendo, hasta donde podamos.
Hasta ese instante, José Manuel Rocha escuchaba en silencio, como si prefiriera que fuera su hermano quien hablara por los dos, pero no pudo dejar de responder algunas preguntas. Sintetizo sus respuestas.
Periodista- ¿Verdad que nadie te conoce por José Manuel Rocha?
José Manuel- No, si quieres que me conozcan, pregunta por pata e cloche. Este año quiero sembrar 50 hectáreas, 30 de tapado y 20 al sol. Mi hermano y yo estamos siempre pegados, siempre juntos, todo es de los dos, lo que tengo yo lo tiene él y lo que tiene él lo tengo yo.
¿Qué cuál es el secreto? Ninguno, aquí no hay secreto. Para lograr estos resultados hay que trabajar mucho, vivir dentro de la vega, sin descuidar un día, no hay sábados ni domingos, ni feriados. Mucho trabajo.