El Inivit continúa generando buenas noticias

Luego de varios años de estudio, el Instituto Nacional de Investigaciones en Viandas Tropicales (Inivit), de Villa Clara, acaba de obtener un resultado relevante: la semilla botánica de la malanga xanthosoma SPP., un logro que ha llenado de orgullo al colectivo, en especial al científico Alay Jiménez, autor principal del estudio.

Con este aporte, la entidad no solo posiciona al país en un lugar destacado en este tipo de investigación, sino que resuelve el problema que impedía el mejoramiento por hibridación en este género.

Un joven ingeniero agrónomo formado por la Revolución es el responsable directo de este lauro, fruto de una paciente labor de búsqueda e indagación.

Graduado de Ingeniería Agrónoma en 2011, en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Alay comenzó a trabajar en el Inivit nueve años después, donde aprendió en la práctica las técnicas de cruzamiento dirigido por hibridación y la elección de parentales, hasta llegar a ser el responsable del Programa de Mejoramiento Genético (PMG) de la malanga en ambos géneros.

Para conocer más acerca de este resultado de la ciencia cubana, Granma entrevistó al joven investigador, quien con la sencillez y profesionalidad que lo caracterizan, explicó los pormenores del proceso innovador.

–¿Qué lo llevó a indagar en el tema?

–Cuando el doctor Sergio Rodríguez, entonces director del centro, me dio la tarea de encabezar el pmg, comencé a investigar sobre estas especies de plantas, el tipo de inflorescencia y las técnicas de hibridación.

«Hasta 2023, en el mejoramiento genético de la malanga xanthosoma SPP. se utilizaba el método de selección, que consiste en identificar, en un mismo clon, las plantas que se diferencian en uno o varios caracteres específicos causados por mutación genética.

«No solo se recurría a este método, sino que también se intentaba la hibridación convencional, pero sin los resultados esperados, debido a un gran problema en estas especies: la errática floración.

«Por eso, en el Programa de Mejoramiento Genético de la malanga xanthosoma SPP. en Cuba se trazó como prioridad investigar, modificar y resolver el método de hibridación. El problema principal era cómo inducir la floración en este género, para realizar los cruzamientos».

–Por primera vez en nuestro país se obtiene la semilla botánica de la malanga xanthosoma SPP. ¿En qué consiste ese resultado y qué significación tiene para Cuba?

–Tiene una significación trascendental por varias razones: primero, porque resuelve el problema histórico y fundamental de la errática floración en la malanga xanthosoma SPp., que era el mayor impedimento para aplicar la hibridación convencional.

«Además, esta malanga es poligénica, lo que permite obtener una nueva variabilidad genética mediante la recombinación de genes de parentales diferentes. Esto es radicalmente superior al método de selección clonal, que solo explota la variación prexistente, sujeta a reversión.

«Otra derivación es que permite el mejoramiento dirigido, al facilitar el cruce deliberado de plantas con características deseables –por ejemplo, una con alta resistencia a enfermedades y otra con alto rendimiento– para crear nuevos cultivares que reúnan varias ventajas en una sola planta.

«De igual manera, se alcanza una sostenibilidad a largo plazo, al facilitar el desarrollo de variedades resistentes a plagas, enfermedades y condiciones climáticas adversas, lo que reduce la dependencia de insumos químicos y hace el cultivo más resiliente. También permite ampliar el banco de germoplasma de malanga existente en el Inivit».

–¿Qué otros países han obtenido la semilla botánica de esa malanga?

–En la actualidad, muy pocos países desarrollan un PMG en malanga xanthosoma SPP. tan sólido como el de Cuba. Costa Rica, Camerún, Vanuatu y Nigeria han centrado sus actividades en el manejo del germoplasma y la hibridación, pero sin resultados notables. Puerto Rico y luego Camerún sí lo consiguieron, pero fueron semillas botánicas con baja tasa de germinación.

«A partir de esas experiencias, decidimos incorporar la fitohormona ácido giberélico (AG3) y el Viusid® Agro –complejo de aminoácidos que actúa como bioestimulante– e investigar su interacción en plantas seleccionadas del Banco de Germoplasma del Inivit. Para sorpresa de todos, los resultados fueron alentadores y, por primera vez, en Cuba se obtuvo la semilla botánica de la malanga».

–¿Desde el punto de vista de los rendimientos, pueden esperarse resultados superiores a partir de este logro científico?

–Sí, impactará directa y positivamente en los rendimientos agrícolas a mediano y largo plazos, porque al poder crear híbridos se pueden desarrollar nuevas variedades que superen en rendimiento a las variedades clonales actuales. Además, esperamos acortar los ciclos de cosecha.

«Uno de los focos principales del mejoramiento será la resistencia a enfermedades como el “mal seco”; plantas más sanas producen más, reduciendo las pérdidas.

«También podrán seleccionarse plantas hijas más tolerantes a la sequía, suelos pobres u otras condiciones adversas, lo que estabilizará los rendimientos en entornos deprimidos y poco resilientes, entre otras ventajas».

–En un momento de tanta felicidad, ¿a quién agradece?

«En primer lugar, al desaparecido doctor Sergio Rodríguez, quien durante tantos años fue el alma de la institución. Él supo confiar en un joven como yo, que llegó un día al Inivit sin mucha experiencia, pero con muchos deseos de aprender. También a la nueva dirección, encabezada por la doctora Maryluz Folgueras, que ha continuado el legado dejado por Sergio, y al investigador Alfredo Morales (hijo), que en todo momento me apoyó.

«Pero sin esta Revolución, que permitió a un hijo de campesinos humildes convertirse en ingeniero, nada hubiera sido posible».