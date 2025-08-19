El central refinería Quintín Bandera se alista para la Zafra 2025 - 2026

En medio de las condiciones adversas que afronta la provincia y el país con la disponibilidad de recursos materiales y financieros, allí se trabaja fuerte.

El colectivo ha asumido la tarea con responsabilidad, presto a reconquistar la molienda y con el propósito de producir crudo destinado a la canasta básica de la población y otros compromisos.

El colectivo se prepara para enfrentar la próxima contienda, aseguró su administrador Onel Pérez González.

Acotó que intensifican acciones, pues en las previsiones, la planta tiene fecha de arrancada para el 14 de diciembre, pero están empeñados en adelantar las operaciones con la producción de meladura.

Los trabajadores del antiguo ingenio Ramona, perteneciente a la actual empresa agroindustrial azucarera Quintín Bandera, tras un año de receso, retomarán el procesamiento de caña y fabricación de crudo y con ese fin laboran.