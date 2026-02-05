El camino hacia una contabilidad constructiva y confiable (+Audio)

La cooperativa no agropecuaria de contadores “Doctor Enrique Arnaldo Rodríguez Corominas” culminó el 2025 con notables resultados y se adentra en el 2026 con nuevos compromisos en su objetivo central: lograr una contabilidad constructiva, analítica y confiable, fundamentalmente en el asesoramiento para el desempeño económico de empresas, entidades y otras formas de gestión, explicó su presidente Luis Berrío Fleites.

«Fue un año donde realmente elevamos el control de la contabilidad para el tejido empresarial; crecimos en los ingresos por encima del 65% con valores absolutos de 26 millones de pesos. De esa manera, generamos utilidades para distribuir en nuestros asociados y como reserva, principalmente para la actividad social», enfatizó Berrío.

Por otra parte, señaló que se destinan fondos para la superación y también para estimular los años de permanencia de los miembros de la cooperativa, lo cual hace que los cooperativistas se mantengan en la organización, ante competidores muy fuertes en los nuevos actores económicos.

La cooperativa es líder en el país y ya los beneficiarios dan fe de la calidad de su trabajo. De acuerdo con su presidente «nuestros clientes se localizan con mayor representación en las unidades presupuestadas, además de tres mipymes y dos trabajadores por cuenta propia, en su mayoría procedentes de Santa Clara, aunque ya nos estamos expandiendo a los municipios de Encrucijada, Sagua la Grande y Manicaragua, todo con el objetivo tácito de contribuir al buen desempeño económico de esos territorios».

Sin embargo, para este colectivo, los objetivos van más allá; por eso sus miembros defienden la responsabilidad social, lo cual le ha acreditado el respeto de la comunidad donde está enclavado.

«Desde 2014 dimos especial importancia a este tema a este principio: colaboramos con el Hogar Materno, el consultorio médico, hacemos donativos, involucramos a la comunidad, los once Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), el núcleo zonal, eso nos hace fomentar valores», significó.

También la cooperativa ha creado la caja extra con lo cual ayuda al pago de los jubilados de la zona, y se abrió una tienda corporativa donde se han vendido más de 3 millones de pesos con el expendio de efectos electrodomésticos, además de facilitar créditos a los socios, especialmente a las mujeres.

Por todos estos resultados, se le otorgó un reconocimiento por el 87 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba, igualmente por sexto año consecutivo la cooperativa ha sido merecedora de la Condición de Colectivo Destacado y está propuesta a Vanguardia Nacional.

Para el 2026, la estrategia se concentra en fortalecer el asesoramiento a las empresas y otras entidades, a los organismos globales de la economía, en consonancia con el programa de Gobierno, para obtener una contabilidad confiable y fortalecimiento de la empresa estatal socialista.