Egresa nueva generación de dirigentes en la escuela de Partido de Villa Clara

En la breve y emotiva ceremonia que presidió Susely Morfa González, máxima autoridad política de Villa Clara, Rafael Benacho Garcí­a, decano de la facultad, se refirió a las características del curso y a los retos que asumirán los graduados procedentes de organizaciones polí­ticas y de masas, representantes de la provincia y los municipios.

Por su parte, la también miembro del Comité Central del Partido hizo entrega de un reconocimiento a las estudiantes Dayan González González y Gumercindo Acevo Nerey, graduados más integrales.

Dayan González expresó el compromiso de cumplir con mayor preparación las distintas misiones que le sean asignadas a partir de ahora.

Tras las palabras finales, pronunciadas por el Primer Secretario de la UJC en la provincia, Hermes Aguilera Pérez, la Primera Secretaria del Partido, Susely Morfa González, intervino para hacer énfasis en las encomiendas que asumirán en medio de tan difícil escenario, donde se precisan cuadros capaces. Los felicitó junto a todo el claustro de profesores, que redobla esfuerzos en la formación de cuadros políticos en un contexto tan desafiante.